El local de Burgos que ha convertido el coleccionismo en un fenómeno intergeneracional: «Los futbolistas se lesionan y se retiran; los Pokémon, no» De los cromos de la infancia a las ediciones más exclusivas, este espacio se ha transformado en punto de encuentro para coleccionistas de todas las edades

El coleccionismo vive un momento dorado. Lo que un día fue una afición infantil ligada al recreo y a los sobres sorpresa se ha convertido en un fenómeno global que mueve miles de millones, recupera memorias y conecta generaciones enteras.

Y en Burgos ese renacimiento tiene un punto de encuentro muy concreto, el local de calle La Puebla, número 2, un espacio llamado 'Cartas y Cromos' que se ha convertido en un referente para todo aquel que colecciona, intercambia o simplemente quiere descubrir un mundo que va mucho más allá de rellenar un álbum.

Quien cruza su puerta descubre enseguida que esto no es una tienda al uso, aquí conviven cromos históricos, firmas y cajas premium llegadas de diferentes partes del mundo. Un pequeño universo en el que la nostalgia del pasado se mezcla con el furor actual por Pokémon o las ediciones especiales que rara vez llegan a España.

La reacción más común es la sorpresa al conocer este local burgalés, «No sabía que existían tantas colecciones». Porque la variedad es una de las señas de identidad de la tienda. Junto a las colecciones más populares, con Adrenalyn como reina absoluta entre los niños, se encuentran productos exclusivos: cartas con fragmentos de camisetas, ediciones limitadas, firmas de jugadores y piezas que en otros países son verdaderos objetos de culto.

Entre todas ellas, Pokémon se mantiene como fenómeno transversal. En esta tienda conviven sin problema niños que empiezan a coleccionar con adultos que llevan tres décadas siguiendo la saga. Como dice Kike, propietario de 'Cartas y Cromos, «los futbolistas se lesionan y se retiran; los Pokémon, no».

Falsificaciones, hallazgos y cartas que valen oro

Burgos ha conseguido con este lugar un espacio donde aprender del coleccionismo. No es extraño que cada semana aparezcan niños convencidos de que sus cartas valen cientos de euros… y descubran que muchas son falsificaciones. Una decepción que forma parte del proceso de educar en el valor real de las piezas y en fijarse en los pequeños detalles.

Pero también «hay momentos inolvidables», así lo describe Kike, como cuando «un visitante llegó con una caja olvidada en el desván y dentro había cartas de los años 60 y 70 coloreadas a mano, auténticas joyas», que por supuesto llamó la atención del propietario.

Allí han pasado piezas de todo tipo, muchas de ellas están custodiadas y otras de ellas expuestas para la compra. Las más llamativas son firmas de futbolistas en tendencia, cromos de Nadal o cajas premium estadounidenses tan exclusivas que incluyen, literalmente, diamantes incrustados. Estas últimas se han convertido en los productos más caros que ha vendido y ha adquirido.

Intercambiar cromos en Burgos

Aunque algunos lotes han alcanzado los 2.000 o 3.000 euros, pero para Kike, esos productos tan difíciles de encontrar son sus bienes más preciados, «yo me suelo quedar esas colecciones, o sea, también las colecciono y entonces no es fácil deshacerse de ellas».

Sin embargo, aunque los productos más valiosos se los quede, su local aspira a ir más allá de lo comercial. Su objetivo es consolidarse como punto de encuentro para el intercambio, el aprendizaje y el juego. «Ahora mismo, muchas reuniones de coleccionistas se improvisan en la plaza Mayor de Burgos, pero el clima burgalés no siempre acompaña».

Por eso, desde 'Cartas y Cromos' sueñan con ampliar espacio o incluso crear un área cubierta para celebrar sesiones de intercambio y actividades. En el horizonte hay un plan más ambicioso aún, impulsar un gran evento anual de coleccionismo en Burgos, similar a los que ya existen en otras ciudades.

Una cita en la que se puedan reunir familias, veteranos y nuevos coleccionistas en torno a talleres, partidas y exhibiciones.

