El nuevo concepto de cafetería que se estrena en el centro de Burgos Especializada en 'café, matcha y cositas ricas', así será la carta de La Bóveda To Go, el innovador local con bebidas y repostería casera para llevar que abre este jueves 24 de abril en la ciudad

Fachada de La Bóveda To Go en la calle Santander.

Raquel Romero Burgos Miércoles, 23 de abril 2025, 09:42 Comenta Compartir

Cookies, croissant rellenos, new york rolls, plum cakes y sándwiches brioche rellenos son algunas de las recetas que componen la carta de La Bóveda To Go, un innovador local de productos para llevar que se instala en la calle Santander de Burgos.

Este negocio, al que su propietaria Raquel Saiz ha denominado como una 'mini bóveda', emana de La Bóveda, la cafetería especializada en brunchs que regenta ella misma en la Calle del Cardenal Segura.

Con su servicio 'to go' la burgalesa pretende «dar continuidad» al concepro que promueve en su otro establecimiento, pero con bebidas y respostería casera para llevar. Y, por supuesto, especializada también en matchas y cafés variados. «Creemos que la ciudad estaba reclamando algo así», asegura Saiz.

Raquel abre las puertas de su nuevo negocio este jueves 24 de abril. Su ubicación es estratégica, puesto que, como la de Burgos afirma, la céntrica travesía donde comienza su andadura La Bóveda To Go, «es una calle de paso en la que no hay cafeterías».

Abrirán de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Tendrán espacio para consumir los productos dentro del local así como una ventanilla para poder pedir bebidas o comida desde fuera.

Temas

Gastronomía

Hostelería