Los pensionistas de Burgos pelearán por un incremento de las prestaciones Este lunes han retomado sus concentraciones en la plaza de Santo Domingo de Guzmán, en las que también inciden en temas urgentes como la dependencia o la denuncia por la privatización de la sanidad y las residencias

Julio César Rico Burgos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:36 Comenta Compartir

Los pensionistas de Burgos fijan el objetivo de este colectivo, y del estatal, en la «defensa de unas pensiones dignas». Han apuntado que, antes de que termine el año se va a comenzar a debatir el incremento de las pensiones para el año que viene. En su reivindicación está «defender el mantenimiento del poder adquisitivo con el IPC real», a lo que se une la «mejora de las pensiones mínimas» para que se igualen al salario mínimo interprofesional (SMI).

Ya se ha convertido en un icono de la ciudad que cada lunes a las 12:00 del mediodía un grupo de unos 40 o 50 hombres y mujeres -muchos pensionistas pero otros aún cotizantes- se concentren en la plaza de Santo Domingo de Guzmán para recordarle al Gobierno de turno que, sean unos o sean otros los que gobiernen, «las pensiones se defienden».

Asuntos también de importancia para este colectivo son el «deterioro de la atención a la dependencia, la sanidad y las residencias», que todo ello se ha agravado por la «privatización, la reducción de plazas y reducción en la contratación de personal».

Todas estas reivindicaciones, y alguna más, son las que llevan en su elenco de propuestas los pensionistas de Burgos que, conjuntamente con los de todo el Estado, han reanudado sus concentraciones de los lunes en su cita de la Plaza de Santo Domingo de Guzmán.

Reivindicaciones de los pensionistas

Las personas pensionistas de Burgos recuerden que ya «existe un borrador de reglamento» que se va a debatir en las Cortes de Castilla y León. En ese reglamento se concreta en el funcionamiento de las residencias, de los centros de día y de atención a la dependencia.

Entienden que entre estos datos deben de aparecer «las ratios de personal, los espacios y las condiciones», que son aportaciones que los pensionistas de Burgos y los de Castilla y León han realizado junto con otras organizaciones, a modo de alegaciones.

Las reivindicaciones de este colectivo van más allá de las propias de las personas pensionistas. Aseguran que apoyan a «trabajadores en activo en la reclamación de salarios dignos y empleos decentes».

Y como personas sensibles, como se califican ellas mismas, recuerdan su firma compromiso con la lucha «contra la pobreza como enemiga de la paz». También denuncian los «asesinatos de mujeres por violencia de género», y muestran su rechazo al «genocidio contra el pueblo palestino, la guerra de Ucrania» y otros conflictos bélicos «olvidados» que están repartidas por todo el planeta. También se manifiestan en contra del «incremento del gasto militar, que va en perjuicio de los servicios públicos».