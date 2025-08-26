De la Rosa dejará la Portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos y su acta de concejal El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León centrará sus esfuerzos en «ganar las elecciones autonómicas para que Carlos Martínez sea presidente de la Junta»

El actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos y secretario de Organización de la formación socialista a nivel autonómico, Daniel de la Rosa, anunció este martes, 26 de agosto, que dejará la Portavocía de su partido en el Consistorio y su acta de concejal antes de que finalice el año 2025.

En declaraciones ofrecidas al programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER en Burgos, recogidas por Ical, De la Rosa apuntó: «No puedo compaginar mucho más mi actividad institucional como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos con organizar una campaña y ganar unas elecciones para que Carlos Martínez sea presidente de la Junta».

Una misión, esta última, que aseguró que es a la que ahora le toca «dedicar»todos sus «esfuerzos» para que el PSOE consiga «ganar las elecciones en Castilla y León» en la próxima convocatoria, prevista para el invierno de 2026, y con la que comienza «un nuevo ciclo electoral».

Para él, recordó De la Rosa, el actual secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, le trasladó «toda su confianza» como secretario de Organización y ya que no sabe «ir a medias», pondrá toda su «ilusión y ganas» para lograr «ese objetivo» de convertir al actual alcalde de Soria en presidente de la Comunidad.

Además, De la Rosa también avanzó que formará parte de la candidatura del PSOE a las Cortes de Castilla y León como parte de la lista por la provincia de Burgos.