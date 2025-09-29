Las rutas teatralizadas y los conciertos del Museo del Retablo congregan a 2.940 espectadores Del total, 700 han sido espectadores de los conciertos celebrados en la iglesia de San Esteban y el resto han sido participantes en las tres rutas de Ronco Teatro, Bambalúa y Molécula Escénica

Las rutas teatralizadas, programadas por el área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, han sido un éxito rotundo. Así lo ha expresado la concejala del área, Andrea Ballesteros. En total suman una presencia de 2.940 espectadores. La edil ha recordado que eran tres rutas más los conciertos del Museo del Retablo.

Dado el éxito de esta convocatoria, y de los precedentes realizados años anteriores, Ballesteros se plantea, no solo «repetir las rutas el año que viene, sino a ampliar el número de pases» dado que se han vendido todas las entradas disponibles.

La compañía Ronco Teatro y su espectáculo 'Rodrigo vs Ruderico' ha llenado las diez actuaciones, con un aforo de 50 personas, lo que suma un total de 500 espectadores. Por su parte, Molécula Escénica y su espectáculo 'Katharsis' también ha vendido todas las localidades (60 por pase) con un total de 14 sesiones y 840 personas; y Bambalúa Teatro y la obra 'Camino' ha llenado las diez sesiones programadas con un total de 90 personas en cada una de ellas y 900 de aforo total.

A esto hay que sumar los 140 espectadores en cada una de los cinco conciertos que se han celebrado en el Museo del Retablo de Burgos que suman un total de 700 personas.

Durante el otoño, aún habrá más espectáculos de este tipo de teatro, con la obra 'El Mayordomo de Palacio', que se celebrará en el Palacio de Castilfalé; comienza en este caso el 7 de octubre y finaliza el 17 de diciembre. Para este espectáculo hay previstos 28 pases para 25 personas cada uno al precio de tres euros.

