El pliego de la Escuela de Música de Burgos introducirá las mejoras del convenio de enseñanza no reglada Los técnicos del Ayuntamiento que preparan los pliegos para el nuevo contrato de la escuela de música, se basan en el convenio colectivo de la enseñanza, no reglada aprobado recientemente

Julio César Rico Burgos Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:52

Con la fecha prevista del 15 de octubre para el comienzo de curso en la Escuela Municipal de Música, el Ayuntamiento de Burgos sigue trabajando en la «confección de los pliegos» que van a regir el concurso para otorgar el contrato del centro a largo plazo.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha asegurado esta mañana que ha mantenido varias reuniones con profesores de cara a introducir modificaciones en el contrato, incluyendo las mejoras económicas pertinentes.

En este sentido, las bases tomarán como referencia el décimo «convenio colectivo de enseñanza no reglada», sobre el que va a pivotar el estudio económico que dé lugar a los pliegos. Ballesteros ha explicado que en la actualidad se está revisando el estudio económico y «actualizándolo» a ese convenio, que entró en vigor a finales de junio de este año.

Aunque el pliego sea básicamente técnico, y no incluya otro tipo de mejoras que no sean las propias del contrato, el Ayuntamiento de Burgos trabaja también en introducir en el borrador de presupuestos del año 2026 «una partida concreta», que hay que valorar previamente, para mejoras en las instalaciones.

Posible subida de las cuotas

Ballesteros ha criticado que el PSOE haya ofrecido información sensible acerca de una posible subida del 18 % de las cuotas a los alumnos de la escuela en ese nuevo pliego y ha apuntado que se trata de «una información reservada». En la comparecencia de la portavoz de materia de cultura del grupo municipal socialista, Nuria Barrio, la edil se ha referido a que su grupo es partidario de que se incrementa el canon antes que las cuotas a los usuarios de la escuela.

Para la presidenta de la comisión de Cultura, el PSOE ha revelado una información «interna del Ayuntamiento de Burgos», que puede impactar en que los futuros licitadores «conozcan más detalles de una licitación que todavía no está abierta».

