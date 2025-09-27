El Ayuntamiento de Burgos concede la recogida de animales a una empresa de Carcedo El área de Medio Ambiente y sanidad cierra de esta manera un problema que se había enquistado en los últimos meses tras el fracaso de varias empresas

Julio César Rico Burgos Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:47

El Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado a la empresa de Juan Francisco Durán, los delfines el contrato de servicios para la recogida y mantenimiento de animales de compañía abandonados, extraviados y desampararos en el término municipal de Burgos.

El contrato tendrá una duración de diez meses a contar desde la fecha que se disponga en la formalización del contrato, con la posibilidad de dos prórrogas de cinco meses cada una, con un máximo de diez meses.

El adjudicatario ha realizado una oferta de 211.632 euros, con una baja del 0,5% y deberá de recoger animales de compañía vivos, perros y gatos, que estén abandonados, extraviados o desamparados que se encuentren en vías o zonas públicas de Burgos. Además, tendrá que recoger otros animales de compañía que se encuentren dentro de una propiedad y constituyen un riesgo y estarán acompañados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

No ha sido fácil toda la tramitación de este de este contrato. La recogida y mantenimiento de animales ha sido uno de los principales problemas con los que se ha encontrado el área de sanidad del Ayuntamiento de Burgos, presidido por Carlos Niño. Primero fue el conflicto con la empresa Scooby, después, la adecuación de la perrera en los terrenos del CEEI de Villafría, que ha quedado descartada; y este verano se adjudicó en el mes de julio a una empresa que no pudo aportar la documentación. Mientras que la segunda empresa a la que se le llamó carecía de viabilidad económica.

Todo ello le llevó al concejal de Sanidad y Medio Ambiente a convocar un nuevo concurso esta vez por diez meses, compró prórroga para otros diez, para intentar solventar el problema con la recogida de animales y el mantenimiento en perreras. El concesionario actual cuenta con las instalaciones precisas en Carcedo, para mantener los perros, sobre todo que lleguen a este recinto. Al concurso provisional por diez meses, se presentaron dos empresas.

La última Junta de Gobierno de Burgos del jueves 25 de septiembre ha aprobado mediante reconocimiento extrajudicial de crédito el servicio de la gestión del centro municipal de atención a animales domésticos y control de las colonias felinas en el mes de julio de 2025 por importe de 11.827,60 euros emitida por Scooby, correspondiente al servicio.

Se trata, como ha apuntado la portavoz del Ejecutivo local de una de las últimas facturas que el Ayuntamiento rendirá a la empresa. El 1 de noviembre se hará efectivo el nuevo contrato de diez meses.