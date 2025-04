Siete de cada diez atropellos ocurren en pasos de peatones: radiografía de la movilidad en Burgos

Gloria Díez Burgos Domingo, 13 de abril 2025, 09:26 | Actualizado 10:15h. Comenta Compartir

En la definición académica para el término paso de peatones se especifica que ante uno estos cruces habilitados, los conductores de vehículos deben detenerse para ceder el paso. Sin embargo, el 70% (69,73) de los atropellos registrados en Burgos el pasado año se produjo en pasos de cebra.

Según la DGT en los últimos cinco años han muerto once personas atropelladas en la ciudad de Burgos. En 2024 se registraron 76 sucesos de estas características, 53 de ellos ocurrieron pasos de cebra. Según el último informe de la Policía Local, del total de atropellos del pasado año 13 fueron heridos graves, diez de ellos cruzaban por el paso de peatones.

Las dos últimas muertes han ocurrido en febrero, con un intervalo de solo dos semanas. El día 6 del citado mes moría un hombre de 45 años junto a la rotonda Nicolás Correa tras ser arrollado por un turismo y quedar atrapado debajo. El día 20 de febrero un varón de 71 era atropellado frente al hospital de Burgos, cuando acudía a una consulta médica. Fallecía dos días después en la UCI al no poder superar las graves lesiones sufridas en el accidente. El denominador común de ambos fue que cruzaban por el paso de cebra.

El atropello más reciente ocurrió este pasado viernes, cuando una joven de 19 años resultaba herida, de nuevo en un paso de peatones, frente al Hangar. Siniestros que preocupan y mucho a la Asociación Andando Burgos ya que evidencian que «no se respeta el significado del paso de cebra». Para Félix Martínez, presidente de este colectivo, en la ciudad confluyen varios factores que hacen que presente «un ratio elevado de atropellos» frente a otras urbes de las mismas características.

Martínez explica que, más allá de la responsabilidad individual tanto de conductores como de viandantes, el diseño de la movilidad en Burgos debería enfocarse hacia la seguridad de los peatones y no priorizar el tráfico rodado, como así cree que ocurre porque, al fin y al cabo, «el que sale perdiendo es el que va caminando y el que conduce un vehículo lleva una máquina potencialmente peligrosa o mortal en caso de arrollar a una persona».

Para la asociación el problema debería abordarse de manera integral desde el Ayuntamiento, implicando a colectivos y agentes sociales en la búsqueda de soluciones. Todo ello pensando en medidas de «calmado del tráfico» que, desde el punto de vista de Andando Burgos no se están teniendo en cuenta.

Diseño de vías urbanas

Andando Burgos propone rediseñar las vías y, entre otras ideas, disminuir el ancho de la calzada en los puntos en los que se aproxima un paso de cebra para obligar a los conductores a reducir la velocidad. «Incluso estrechar a un carril la calzada al acercarse al paso de cebra y ensancharlo a dos una vez rebasado», detalla Martínez, que pone de ejemplo la ciudad de Vitoria donde se están implementando estas medidas.

El presidente del colectivo expone que en Vitoria se están haciendo estrechamientos de carriles en los pasos de cebra colocando mobiliario urbano como maceteros que obligan al conductor a reducir la velocidad. Una medida que no requiere grandes inversiones ni obras para implementarse.

Otro problema para la asociación está muy claro: hay pasos de cebra que se encuentran en lugares donde no hay visibilidad. Es el caso de aquellos cruces entre vehículos aparcados o con contenedores justo al lado que limitan la visibilidad tanto de la persona que se dispone a pasar como del conductor que se aproxima.

Las calles de Burgos con más atropellos

Según la última memoria de la Policía Local de Burgos, un puñado de calles concentraron dos o más de los atropellos registrados durante el año 2024.

La calle Vitoria y la avenida Castilla y León fueron el escenario de cuatro arrollamientos cada una. Por su parte, en la calle Obdulio Fernández, Alcalde Martín Cobos y plaza Vega se produjeron dos atropellos respectivamente.

El exceso de velocidad y más pasos de cebra

La velocidad de los vehículos es otro de los puntos clave que aborda la asociación. «Hay que reducir la velocidad en los pasos de cebra para hacerlos más seguros», afirma Martínez. Considera que, al margen de soluciones tecnológicas como las que se han ido incorporando en los últimos meses, debe haber concienciación: «Los pasos de peatones hay que respetarlos siempre».

Por este motivo cree que, al haber elementos tecnológicos en algunos cruces sí y en otro no, se corre el riesgo de que los conductores «no perciban o no respeten aquellos pasos de cebra en los que no hay este tipo de señales».

En esta línea insiste, «las prioridades hay que revertirlas hacia el peatón», algo que no sucede en Burgos ni en la mayoría de ciudades de Castilla y León. Según el Observatorio Nacional de la Seguridad Vial, la comunidad es una de las que más atropellos mortales registra de España, un 11,5%, solo superada por Andalucía (16,1%) y Madrid (13,8%) e igualada a la Comunidad Valencia.

«En definitiva, faltan pasos de peatones en puntos donde son necesarios. Necesitamos más puntos, mejor distribuidos y por supuesto más seguros», concluye Martínez.