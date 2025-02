La unidad que cambió el manejo de la insuficiencia cardíaca en Burgos

Ruth Rodero Burgos Viernes, 7 de febrero 2025, 07:29 Comenta Compartir

Comenzaron su andadura en septiembre de 2021, desde entonces el Hospital Universitario de Burgos cuenta con una Unidad de Manejo Integral de Pacientes con Insuficiencia Cardíaca (UMIPIC) que no ha parado de trabajar desde entonces. Creada por iniciativa del doctor Francisco Bonache, esta unidad se ha convertido en un pilar fundamental en la atención a pacientes con esta patología. ¿El secreto? Apostar por un enfoque personalizado y multidisciplinar.

Al frente de esta unidad se encuentran los doctores Francisco Bonache y Alejandro Rodrigo, ambos médicos internistas, que atienden con mimo a los 115 pacientes que mantienen en seguimiento activo. Y es que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que requiere un control exhaustivo para evitar descompensaciones que pueden desembocar en ingresos hospitalarios recurrentes.

Un abordaje integral para una enfermedad compleja

La insuficiencia cardíaca no es una patología aislada del corazón como pudiera parecer, sino un síndrome que suele presentarse junto con otras afecciones como pueden ser la hipertensión, enfermedades renales o la diabetes. «No podemos centrarnos solo en el problema cardíaco que tenga el paciente, sino también en otros posibles desencadenantes que pudiera haber, como anemias, problemas de riñón, problemas bronquiales... Y ahí es donde entramos el servicio de medicina interna», explica el doctor Bonache.

La UMIPIC ofrece un seguimiento cercano que evita que los pacientes caigan en un ciclo de ingresos hospitalarios repetidos. A diferencia del modelo convencional, donde un paciente es dado de alta sin un seguimiento continuo, en esta unidad se busca la estabilidad de los enfermos mediante consultas regulares y un acceso rápido a valoración médica.

Aunque el diagnóstico «no es tan sencillo» como el de otras patologías por las características que tienen estos pacientes, en su gran mayoría pluripatológicos, sí es «un un diagnóstico muy frecuente». «Se ve sobre todo en pacientes mayores, no es una patología únicamente del corazón, sino que viene también desencadenada por otro tipo de cuestiones. Al final, a medida que te haces más mayor y que tienes más comorbilidades, que tienes otras patologías y enfermedades, existe más riesgo de que desarrolles insuficiencia cardíaca», analiza Alejandro Rodrigo.

La insuficiencia cardíaca es «una enfermedad crónica de la que no te curas». «Es una enfermedad que cursa con un avance, con una pendiente más o menos pronunciada, y con descompensaciones. Sabemos que cuanto más se descompensa al paciente más avanzada la enfermedad. Lo que intentamos desde la unidad es evitar esas descompensaciones y, en caso de que ocurran, tratarlas lo antes posible para que dejen el menor daño en ese paciente y el avance de la enfermedad sea ralentizada en la medida de lo posible», explica Bonache.

Atención personalizada y reducción de ingresos

Esta unidad ayuda a que el manejo de la enfermedad sea más sencillo también para los pacientes. «La idea es que el enfermo tenga una persona de referencia y que esta pueda abarcar todas sus patologías de forma global. Si alguna de estas patologías tiene un grado de complejidad mayor que a nosotros se nos escapa por supuesto que tenemos la colaboración de los especialistas que sean necesarios, pero la idea es que nosotros podamos abarcar solos al paciente», indica Rodrigo.

El seguimiento que se lleva a cabo desde la UMIPIC ha permitido ya reducir la frecuencia de ingresos hospitalarios de estas personas. En 2023, el 80% de los pacientes atendidos en la unidad habían tenido al menos dos ingresos en los seis o doce meses previos. Sin embargo, tras su inclusión en el programa, la mayoría ha logrado evitar nuevas hospitalizaciones gracias al control cercano y personalizado.

La unidad se apoya en herramientas como el hospital de día y en un 'busca' que permite a los pacientes poder contactar con los médicos para poder llevar a cabo consultas de manera rápida y eficaz. Además, la demora en la primera consulta es inferior a 30 días, lo que ayuda a realizar una intervención en caso de necesidad.

Esta consulta, más monográfica, facilita el seguimiento médico y la adherencia a los tratamientos de estos pacientes, que tras un ingreso hospitalario centralizan el control de su estado en la UMIPIC. Esta centralización ayuda también a la coordinación entre especialidades, que permanecen en comunicación constante. «Además, aumentamos el número de veces que vemos a esos pacientes al año. A casi un tercio de nuestros pacientes les vemos tres o cuatro veces en consulta. Es una media de una consulta cada tres meses», celebran.

Una unidad en crecimiento

Desde su creación, la UMIPIC ha atendido a unas 350 personas. De ellos, más de 80 han sido dados de alta tras estabilizar su estado y otros 80 han fallecido debido a la avanzada edad y la complejidad de sus patologías. A pesar de ello, el equipo destaca que solo han perdido el seguimiento de 14 pacientes, lo que evidencia la eficacia del modelo.

Un modelo de trabajo que supone un extra en su día a día como internistas, porque no tienen un tiempo exclusivo para trabajar en la unidad. Y este esfuerzo se ve recompensado por los resultados y por el trato de pacientes y familiares, que entienden y aprenden lo que deben consultar y lo que no con sus médicos internistas. «No hacen un mal uso del recurso, nos llaman en los horarios que tiene que llamar, respetan que si no les cogemos la llamada se la vamos a devolver y saben que estamos nosotros dos solos», afirma Bonache.

Por eso, la unidad se centra en optimizar recursos y mejorar la atención a las personas con insuficiencia cardíaca en todas las etapas, desde la hospitalización hasta los cuidados paliativos. Su objetivo es evitar ingresos repetidos mediante un seguimiento más estructurado y coordinado con otros servicios hospitalarios y con los médicos de atención primaria. Para ello, buscan fortalecer la colaboración entre especialidades y mejorar su integración dentro del hospital.

El reconocimiento oficial de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) en 2023 reconociendo la unidad como UMIPIC ha sido un hito importante para estos doctores, que ahora aspiran a convertirse en una unidad docente donde formar a otros médicos internistas en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Con solo tres unidades de este tipo en Castilla y León, y 72 en toda España, la UMIPIC de Burgos se perfila como un referente en la atención integral de esta enfermedad.

La clave de su éxito en los apenas tres años de existencia radica en la coordinación de todos los agentes implicados. «Queremos que los pacientes tengan una referencia clara y un manejo integral de su enfermedad. Si conseguimos estabilizarles y mejorar su calidad de vida, nuestra labor está cumplida», concluye el doctor Rodrigo.