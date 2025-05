El proyecto 'Caronte' de la UBU, mención especial en el Concurso Iniciativa Campus Emprendedor

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 28 de mayo 2025, 13:17 Comenta Compartir

«Caronte» se alza con la mención especial del Concurso Iniciativa Campus Emprendedor

Caronte se dedica a la puesta en valor del patrimonio y a la difusión de lugares y eventos históricos a través de estrategias de comunicación corporativa y las nuevas tecnologías.

La Universidad de Burgos ha sido reconocida, con el proyecto empresarial Caronte, en la última edición del concurso 'Iniciativa Campus Emprendedor' con una mención especial del jurado por su aportación al fomento de la cultura y el patrimonio artístico, a través de su propuesta de reconstrucción virtual del patrimonio histórico. El proyecto premiado ha sido presentado por el profesor de la UBU Mario Alaguero junto a Samuel Arias y Alejandro Ronda.

Se trata de un proyecto basado en el desarrollo y comercialización de un sistema integral que combina una aplicación de gestión de contenidos inmersivos con una metodología optimizada para la reconstrucción virtual del patrimonio.

Con la mención al proyecto 'Caronte', la Universidad de Burgos continúa demostrando su potencial innovador y suma este premio a los obtenidos en ediciones pasadas: Tokenized Green (2023, 2º premio), Healthy&Tasty (2022, 1er premio), Soluciones hídricas BIO+ (1er premio, 2021), NEXT Natural Extracts (2º premio, 2021 y Digital Artificial Intelligence Solutions in Health and Education (2020, 2º premio), por citar los más recientes.

El concurso, promovido por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a través de FUESCYL, reparte más de 33.000 euros en premios destinados a fomentar el emprendimiento en el entorno universitario. El certamen forma parte del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) 2024-2027, y en él participan todas las universidades de Castilla y León. Desde su creación en 2008, este programa se ha consolidado como una de las principales herramientas para estimular el emprendimiento desde el entorno académico. Los premios se entregarán el próximo 13 de junio en Ávila, durante la fase final de exposición pública.