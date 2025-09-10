La Universidad de Burgos desarrollará soluciones innovadoras en viticultura

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:40 | Actualizado 19:15h. Comenta Compartir

La Universidad de Burgos, a través de su Centro Internacional de Investigación en Desarrollo Rural (CIDER), y la Bodega Abadía Retuerta, radicadfa en Sardón de Duero (Valladolid), han firmado hoy un protocolo de colaboración para impulsar, entre otras actividades, proyectos de investigación enmarcados en el cultivo de la vid y la elaboración del vino a nivel regional, nacional e internacional.

José Miguel García Pérez, rector de la Universidad de Burgos; el director general de Abadía Retuerta, Enrique Valero Quintana, y el director de Operaciones de la misma, Carlos Rodrigo Gallego, fueron los responsables de rubricar este acuerdo.

El convenio, que contempla también el desarrollo de acciones de difusión y colaboración, se ha firmado en las instalaciones de la bodega vallisoletana y encontrará sus primeros frutos en la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos de viñedo y bodega, en el uso de drones en campo y en el desarrollo de diferentes acciones relacionadas con la Sostenibilidad, entre ellas la utilización de aeroplacas voltaicas.

Desde 2022, la Abadía Retuerta cuenta con Denominación de Origen Protegida propia, reconocimiento otorgado por la Unión Europea que certifica la singularidad de sus suelos y la calidad derivada de sus condiciones climáticas y geográficas. Este sello respalda su modelo de trabajo basado en el uso exclusivo de uva procedente de sus viñedos y en prácticas de gestión sostenible, orientadas a preservar la tradición vinícola y afrontar los efectos del cambio climático.