BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acuerdo entre la Universidad de Burgos y Abadía Retuerta. UBU

La Universidad de Burgos desarrollará soluciones innovadoras en viticultura

Junto a una bodega de Valladolid, ambas instituciones prevén mejorar la producción mediante inteligencia artificial

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:40

La Universidad de Burgos, a través de su Centro Internacional de Investigación en Desarrollo Rural (CIDER), y la Bodega Abadía Retuerta, radicadfa en Sardón de Duero (Valladolid), han firmado hoy un protocolo de colaboración para impulsar, entre otras actividades, proyectos de investigación enmarcados en el cultivo de la vid y la elaboración del vino a nivel regional, nacional e internacional.

José Miguel García Pérez, rector de la Universidad de Burgos; el director general de Abadía Retuerta, Enrique Valero Quintana, y el director de Operaciones de la misma, Carlos Rodrigo Gallego, fueron los responsables de rubricar este acuerdo.

El convenio, que contempla también el desarrollo de acciones de difusión y colaboración, se ha firmado en las instalaciones de la bodega vallisoletana y encontrará sus primeros frutos en la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos de viñedo y bodega, en el uso de drones en campo y en el desarrollo de diferentes acciones relacionadas con la Sostenibilidad, entre ellas la utilización de aeroplacas voltaicas.

Desde 2022, la Abadía Retuerta cuenta con Denominación de Origen Protegida propia, reconocimiento otorgado por la Unión Europea que certifica la singularidad de sus suelos y la calidad derivada de sus condiciones climáticas y geográficas. Este sello respalda su modelo de trabajo basado en el uso exclusivo de uva procedente de sus viñedos y en prácticas de gestión sostenible, orientadas a preservar la tradición vinícola y afrontar los efectos del cambio climático.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conato de incendio en la ladera del Castillo vuelve a poner en alerta a los vecinos de Burgos
  2. 2 Detenidos tres jóvenes por dar una paliza a otro y saltarle varios dientes en Burgos
  3. 3 Viviendas, garajes, dos colectores y elementos arqueológicos: los escollos en la obra del túnel de la calle Santander
  4. 4 Una ciudad de Burgos suprime la venta ambulante durante sus fiestas
  5. 5 Detenida una menor en Burgos por amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros
  6. 6 Dos heridos por una colisión entre un turismo y una furgoneta de Correos en Burgos
  7. 7 Estos son los horarios y escenarios del festival EnClave de Calle de Burgos
  8. 8 Detenido en Burgos al pillarle con medio kilo de marihuana en un control
  9. 9 Encuentran un feto en el congelador de una vivienda de un pueblo de Toledo
  10. 10 Tres detenidos por robar móviles y joyas de un coche aparcado en una gasolinera en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Universidad de Burgos desarrollará soluciones innovadoras en viticultura

La Universidad de Burgos desarrollará soluciones innovadoras en viticultura