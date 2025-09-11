BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Contreras explica su experiencia en la Universidad de Burgos JCS

Veinte días con pastores trashumantes, la experiencia de un fotógrafo de Burgos se convierte en exposición

Jorge Contreras acaba de inaugurar la exposición sobre su fotolibro 'Los Guardianes del Puerto de Pandetrave' en el Espacio Expositivo Código UBU, de la Biblioteca Federico Sanz

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:40

El fotógrafo burgalés Jorge Contreras ha trasladado a la Universidad de Burgos su experiencia como fotógrafo en la montaña, leonesa, en el puerto de Puerto de Pandetrave. Es la derivación a las paredes del Expositivo Código UBU, de la Biblioteca Federico Sanz, de su fotolibro 'Los Guardianes del Puerto de Pandetrave'. Lo que se va a poder contemplar en esta muestra es una crónica visual del esfuerzo de estas mujeres y hombres dedicados al noble oficio de la ganadería.

En 2024, Jorge publicó el fotolibro «Los Guardianes del Puerto de Pandetrave», que recoge una convivencia de 20 días con pastores trashumantes en la montaña leonesa. Un homenaje al oficio y una defensa de su papel esencial en los ecosistemas y en la historia de nuestros pueblos.

El día a día de los rebaños

Contreras explica con sus imágenes el día a día de quienes hoy todavía siguen subiendo con sus rebaños a los puertos leoneses, en este caso, desde Extremadura. Es la trashumancia, un oficio milenario que resiste el olvido y sostiene los ecosistemas.

Muestra en este recorrido fotográfico, «una jornada completa en el puerto, desde el Alba fría, el movimiento del ganado, el calor implacable del mediodía, el descanso breve, la mirada atenta y el silencio del atardecer», como él mismo define. El autor asegura que estas imágenes «son presente, en medio del abandono institucional y del desprecio, de una modernidad que todo lo arrasa».

En la actualidad, colabora como fotógrafo, videógrafo y redactor en 'Burgos Dijital' y también participa como colaborador en Radio Valdivielso, donde sigue profundizando en el mundo rural como espacio político, cultural y vital. La exposición permanece abierta hasta el 10 de octubre.

