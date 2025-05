«Ves que tiene vida y la adrenalina te baja de golpe»: el rescate policial que evitó un suicidio en Burgos

Aythami Pérez Miguel Burgos Sábado, 17 de mayo 2025, 09:29 Comenta Compartir

Sobre las 1.30 horas del sábado 29 de marzo la Policía Nacional recibió una llamada de una mujer alertando de que un hombre, su amigo, quería suicidarse en Burgos. En ese momento comenzó a funcionar un engranaje que logró salvar la vida de este hombre. No fue fácil. Mucha presión, mucha coordinación, vencer al desánimo, pero los agentes concluyeron con éxito una actuación que, desde el Cuerpo, se califica de «brillante».

¿Por qué? Porque son realistas, «el éxito en esta serie de intervenciones, en este tipo de tentativas, es prácticamente nulo. Lo tenía todo preparado. Utilizó el manual, se tranquilizó con pastillas y alcohol para no salir corriendo cuando empezara a faltar el oxígeno. Quería morir, pero no sufrir y lo tenía todo preparado».

Pero la actuación de la Policía Nacional de Burgos le dio otra oportunidad. «Quiero pensar que en este caso va a poder rehacer su vida. Ha llegado a un momento en el que no puede canalizar su situación, pero confiamos en que, con ayuda y tiempo, pueda salir adelante», reconoce uno de los agentes que participó en el operativo.

Entra la llamada de alerta ¿ahora qué?

Cuando la llamada de esta conocida entra a la Sala Cimacc-091, alertando de las intenciones de su amigo, se pone en marcha un protocolo, «pero cada caso es distinto», explican los agentes. Lo primero que se hace es trabajar con las bases policiales y darle fiabilidad a lo que se relata. «Entra una llamada en la que se nos asegura que un conocido le ha manifestado que no se molesten en encontrarle porque se ha ido a quitar la vida con el coche y que no lo vamos a encontrar.

Vamos a su domicilio, nos entrevistamos con ella, contrastamos lo que nos cuenta y da fiabilidad. Nos aportó indicios que nos hablaban de una desaparición inquietante. Es decir, que esta persona puede estar en una situación de peligro o quiere acabar con su vida», explica un agente.

En ese momento ya saben que van a tener que trabajar en una situación difícil, tienen que encontrar a una persona que se va a ocultar de ellos, y de sus conocidos, para cumplir con su objetivo, quitarse la vida. Es más, cuando iniciaron la búsqueda por los pinares pasaron a escasos metros del coche, pero estaba apagado y sin luces, en un sitio de difícil acceso, por lo que no lo vieron.

«En este caso supimos con certeza que era una desaparición inquietante al entrar en su casa porque había pruebas que nos indicaban cuáles eran sus intenciones. Pero no había nada que nos dijera dónde podía haber ido, aunque sí se descubrieron pistas que ayudaron a ubicarlo», señala uno de los agentes.

Una triangulación muy rápida

Cualquier detalle que se aporte sobre esa persona puede servir a los agentes, cualquier recuerdo, si tomaba pinchos en tal bar, por donde le gustaba pasear… «Trabajas con una fiabilidad muy baja de que pueda estar en alguno de estos sitios, pero todo sirve», reconoce uno de los policías.

Y es que en cuanto se le dio fiabilidad a la llamada alertante, se inició una búsqueda con todos los operativos. «Se intenta saber dónde viven sus familiares, a través de nuestras bases intentamos saber quién tiene relación con él. Se consigue localizar a familiares, manifiestan que no saben nada de él, tienen un garaje común donde no está el coche. Se localiza a otro familiar que ayuda a definir el círculo de conocidos. Se habla con todo el entorno, hasta con aquellos que hace tiempo que no tienen relación con la persona. Se hace una especie de puzle a contrarreloj para atar cabos y saber dónde puede estar», explica uno de los agentes que participó en el operativo.

Hay que hacer una triangulación muy rápida. «Cuatro patrullas nos recorrimos todos los pinares durante más de dos horas», señala un agente. Pero mientras las patrullas están peinando todas las posibles zonas de Burgos donde podría estar, en este caso, pinares, hay otra parte realizando un trabajo también fundamental.

El trabajo de la oficina de denuncias

Hablamos de la oficina de denuncias, donde un compañero va recabando datos. «En principio, como no había indicios de dónde podía estar, se aconsejó a los familiares que acudieran a poner la denuncia por desaparición. Acudieron varios y ahí nos entrevistamos con ellos sobre la situación. Ahí se llegó a recabar información y se obtuvo una pista sobre cómo se le podría localizar gracias a diversos medios», señala este agente que se encontraba allí, en la oficina de denuncias.

Él fue el encargado de entrevistarse con los familiares y de comunicar a sus compañeros una idea de cómo se le podría localizar. Hay que tener en cuenta que, a esas horas de la madrugada, el tema burocrático se complica. No da tiempo a movilizar para pedir autorizaciones legales, como por ejemplo el de localización.

«Se trabaja con mucha presión. La sensación de los familiares era muy pesimista. Llevaban más de dos horas sin saber nada de él y eran conscientes de las intenciones. Eso aumenta la presión», explica este agente. «Se hizo un gran trabajo de coordinación. Todos aportamos. Los compañeros, en cuanto se les dijo más o menos la ubicación que se creía que podría ser la acertada, lo encontraron en seguida. Es que, además, no era un sitio de fácil acceso», añade.

El momento de llegar al coche

«Cuando nos llega la posible ubicación habíamos mirado todos los pinares, es angustioso, te sientes frustrado porque sabes que está ahí, en algún lado, y no das con él. Nos llevaba dos horas de ventaja y teníamos claro lo que iba a hacer», añade el agente que dio con el coche de este hombre.

«Cuando encuentras el coche está el miedo de encontrarlo sin vida, pero ahí ya se activa otro protocolo. En cuanto vimos el coche se llamó al servicio de emergencias», explican. «Trabajas contrarreloj, no sabes lo que te vas a encontrar porque han pasado tres horas, estás durante todo ese tiempo con la adrenalina a tope. En el momento en el que abres la puerta del coche y ves que tiene vida, la adrenalina te baja de golpe», reconoce este agente.

«La satisfacción fue muy grande porque, cuando se localizó a la persona, los servicios sanitarios nos dijeron que en unos diez minutos habría fallecido», aseguran. «No todos los días dices que tu trabajo ha merecido la pena y este día no fue así. Llevo siete años en el Cuerpo y ha sido el más satisfactorio que recuerdo», reconoce el agente que encontró el coche.

La satisfacción que no se vive todos los días

«Para mí, estando en la Oficina de Denuncias, que no tienes actuaciones determinantes, porque normalmente no estás en la calle, ese día fue una satisfacción personal muy grande. Los pequeños detalles importan. Esa conversación con los familiares que desencadena que ahí puede estar la pista y que salga fue maravilloso», manifiesta el compañero.

«Debido a nuestro trabajo, de todas las intervenciones que hacemos, solo cuento en casa las que salen bien. Las penosas, las que han salido mal, las que te han puesto en peligro me las guardo para no generar una angustia a la familia cada día. Pero, en este caso, es una satisfacción poder contarlo», reconoce otro agente.

Pide ayuda en el 024 El Ministerio de Sanidad pone a disposición de la ciudadanía la línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida y a sus familiares y allegados. En caso de emergencia vital inminente se puede llamar directamente al teléfono de emergencias 1-1-2. Toda la información al respecto se puede encontrar en esta página web del Ministerio de Sanidad .