Voluntarios recogen residuos durante una jornada anterior del programa 'Basuraleza'. Ayto. de Burgos

Vuelve 'Basuraleza' en Burgos con una jornada en el entorno de Fuente Prior

La iniciativa está programada para el domingo 28 de septiembre, a partir de las 11:00 horas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:06

El Ayuntamiento de Burgos se unirá el próximo 28 de septiembre a una nueva jornada del programa Basuraleza, organizada en toda España. En esta ocasión, la iniciativa tendrá como objetivo la limpieza de las playas, por lo que desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha optado por una intervención en Fuente Prior, donde se recogerán los residuos que algunos dejan tirados en el campo, a la vez que se intentará concienciar sobre la importancia de preservar el medio ambiente.

La jornada comenzará a las 11.00 horas y se prolongará durante aproximadamente una hora y media, en la que se recogerán colillas, plásticos, latas y otros residuos en el entorno de la playa fluvial.

Desde el Área de Medio Ambiente, se facilitarán guantes y bolsas entre los participantes, que deberán inscribirse en eduambiental@aytoburgos.es.

