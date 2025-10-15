Zurbarán Rock Burgos trasciende fronteras y llega a Valladolid La jornada, programada para el 1 de noviembre, contará con la actuación en acústico de la banda vallisoletana Malasangre

El 1 de noviembre, a las 19:00 horas, el Bar Mordor de Valladolid (Calle Marqués del Duero, 3) acogerá el primer evento 'Zurbarán Rock Burgos te visita', una iniciativa con la que el festival burgalés sale por primera vez de su provincia para estrechar lazos con la escena metalera de otras ciudades.

La jornada contará con la actuación en acústico de la banda vallisoletana Malasangre, en un evento con entrada gratuita, siguiendo la filosofía que caracteriza a la Asociación Metal Castellae, organizadora del Zurbarán Rock Burgos. Además, el evento incluirá pinchadas musicales a cargo del programa Vive Metal – Vive Radio Castilla y León y de las distintas asociaciones colaboradoras, creando un ambiente de encuentro, música y comunidad.

Cada año, son miles las personas que llegan desde otras latitudes a Burgos, para disfrutar del Zurbarán Rock Burgos, un festival que se ha consolidado como punto de encuentro para la comunidad heavy metalera, pero, en esta ocasión ha sido el festival el que ha decidido visitar a su gente, llevando su espíritu, su filosofía y su energía allí donde late el metal. Una forma de agradecer la fidelidad del público y reforzar esa conexión real que une a los 'zurbaraners' dentro y fuera de Burgos.

En esta primera edición, el evento se organiza en colaboración con las asociaciones Pucela Heavy Rock, Cena Heavy Fest, Atalaya Rock (Pozal de Gallinas) y Bodega Rock (Hornillos de Eresma), todas ellas impulsoras de actividades culturales sin ánimo de lucro en Valladolid y con una forma de trabajo plenamente alineada con los valores del Zurbarán Rock Burgos.

Nueva ubicación en Burgos

Zurbarán Rock Burgos celebrará su 9ª edición los días 10 y 11 de julio en el Espacio El Plantío (Calle La Chopera). Una nueva ubicación que, con todos los servicios de la ciudad al alcance de la mano, abre nuevas posibilidades para mejorar la experiencia y el confort de las miles de personas que acuden cada año a disfrutar de este referente del metal gratuito en España