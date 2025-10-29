BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de una edición anterior del Zurbaran Rock Burgos. BC

Zurbarán Rock confirma a Doro y Hardcore Superstar para 2026

El evento de heavy metal se celebrará el 10 y 11 de julio en la zona de 'El Plantío' de la capital burgalesa

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:34

Doro y Hardcore Superstar son las primeras confirmaciones de la IX edición del Festival gratuito Zurbarán Rock Burgos 2026, según informaron este miércoles, 29 de octubre, fuentes de la organización. El evento de heavy metal se celebrará el 10 y 11 de julio en el Espacio 'El Plantío' de la capital burgalesa con un cartel que contará con 18 bandas llegadas de todo el mundo, combinando nombres consolidados con talento emergente nacional. «Una cita imprescindible para los amantes del heavy metal, la música en directo y la cultura gratuita», subrayaron.

De esta forma, comenzaron hoy los anuncios de bandas de la nueva edición de Zurbarán Rock Burgos como «una auténtica declaración de intenciones», reconocieron, «sobre lo que nos espera en la novena edición del festival gratuito que se ha consolidado como uno de los referentes del rock y el metal en España».

Así, las primeras confirmaciones son Doro y Hardcore Superstar, que desde la organización les definieron como «dos pesos pesados del rock y el metal internacional», que encabezarán un cartel que vuelve a apostar por «la calidad y la diversidad», en un evento , recalcaron, «totalmente gratuito y al aire libre, completamente integrado en la ciudad».

La legendaria Doro Pesch, visitará Burgos por primera vez para ofrecer un concierto único en Zurbarán Rock Burgos 2026. Desde sus inicios con Warlock a principios de los años 80 hasta su brillante carrera en solitario, Doro ha inspirado a generaciones con su fuerza, carisma y actitud indomable, convirtiéndose en un referente absoluto y consolidándose como una de las artistas más icónicas de la historia del metal. «Su presencia en el festival será un acontecimiento histórico, reuniendo décadas de himnos inolvidables que han marcado la historia del heavy metal», subrayaron.

Por su parte, los suecos Hardcore Superstar llegarán a Burgos para ofrecer uno de sus potentes y electrizantes directos. Con más de 25 años de trayectoria, la banda se ha ganado un lugar entre los grandes del hard rock por su energía sobre el escenario, el carisma de su vocalista Jocke Berg y su estilo irreverente y descarado. Tras años sin visitar España, su paso por Burgos será una cita especial para los amantes del género que no quieran perder la oportunidad de disfrutar de su «rock macarra, actitud y diversión sin artificios».

