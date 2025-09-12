Aitor Buñuel, experiencia y bravura para la banda del Burgos CF El lateral derecho navarro llega libre al club blanquinegro para la próxima temporada

El lateral derecho, Aitor Buñuel (Tafalla, 10/02/1998), se convierte en el noveno fichaje del mercado de verano del Burgos CF, tras llegar libre después de su paso por el Racing Club de Ferrol y firma por una temporada.

Aitor Buñuel es un experimentado lateral derecho que cuenta con 150 partidos en Segunda División y más de 1.000 minutos en Primera División. Además, Aitor ha pasado por las categorías inferiores de la Selección Española, sumando seis partidos y un gol entre la Sub-19 y la Sub-21, llegando a ser capitán con la última.

Buñuel destaca por su bravura e implicación en defensa y por su capacidad para incorporarse al ataque con asiduidad, lo que le convierte en un seguro atrás y en una amenaza más en la zona ofensiva.

Tras su paso por múltiples equipos del panorama español, como CA Osasuna, Valencia Mestalla, UD Almería, Racing de Santander, CD Tenerife o Racing de Ferrol, ahora, Aitor Buñuel llega Burgos CF para ponerse a las órdenes de Ramis y ayudar al club a conseguir sus objetivos durante las próximas una temporada.