El Burgos CF, sin acierto, solo empata ante un Granada que no fue superior Ramis hizo debutar al canterano Fermín, que sirvió el pase para que Grego Sierra hiciera el gol local

Julio César Rico Burgos Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:44

El Burgos CF no pudo pasar esta noche del empate ante el Granada CF del salense Pacheta en un encuentro en el que los hombres de Ramis perdonaros en el área rival. El Granada sólo planteó problemas al Burgos en la jugada del gol, que Grego Sierra consiguió empatar por la vía rápida.

Burgos CF Cantero; Alex Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; Atienza, Morante; Appin (Mario Cantero, min 82), Mejía (Íñigo Córdoba, min 70), David; (Fermín, min 70) y Fer Niño (Mario, min 82) 1 - 1 Granada CF Luca Zidane; Casadesús, (Loïc Williams, min 89), Oscar Naasei, Manu Lama, Hormigo (Pablo Sáenz, min 71); Hongla (Gagnidze, min 55), Alcaraz, Pedro Alemañ (Trigueros, min 89); Alex Sola (Diallo, min 71), Faye y Jorge Pascual. Árbitro Rafael Sánchez, (Comité murciano). Mostró tarjeta amarilla a Fermín del Burgos CF y a Hongla y Sola del Granada.

Goles 0-1.- Sola (min 67) 1-1.- Grego Sierra (min 72)



Incidencias Sexta jornada de la Liga Hypermotion disputada en el Estadio de El Plantío ante 8.887 espectadores; unos 50 aficionados vinieron desde Granada. En los prolegómenos del partido Fer Niño recibió el trofeo Pine al máximo goleador de la temporada pasada.

Con la baja de última hora de Curro, Ramis tuvo que recomponer la tripleta de medias puntas con la entrada de Mateo Mejía en la derecha, Appin en la izquierda y con David haciendo las veces de enganche con Fer Niño.

La primera ocasión llego de las botas de Mejía, que por velocidad ganó la posición a su marcador, pero su disparo, al pisar área un tanto forzado, lo detuvo el meta del Granada. El Burgos CF llevaba el peso del juego, era más vertical y aprovechaba la potencia de Appin en la izquierda para llevar la zozobra al Granada. Los nazaríes defendían con orden e intentaban salir en velocidad en transiciones rápidas que se perdían en la frontal del área de Ander Cantero.

En el minuto 17 probó fortuna desde lejos Álex Sola, pero su disparo se marchó muy alto. Fue el único acercamiento del Granada CF al área en los primeros compases. Esa acción animó al equipo de Pacheta, que pasó a tocar en las inmediaciones del área del Burgos CF, pero sin crear peligro.

El entrenador salense del Granada ordenó a su equipo subir la línea de presión en la salida de balón desde el campo local del Burgos. Esto lo aprovechó el Burgos para lanzar un contragolpe llevado por Mejía que culminó Fer Niño abriéndose camino en la defensa para poner un chut que tocó lo justo Hormigo para que el balón no entrara. La salida del córner la remató Atienza fuera. Y un minuto después, un centro de Appin se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador.

El Granada intentaba controlar el juego y dominar más tiempo la pelota, pero era el Burgos el que triangulaba en el centro del campo. En el minuto 38, un balón servido desde la derecha por Álex Lizancos a David en el área, tapado, lo cedió a Mejía y su disparo lo tocaba un defensa desviando la trayectoria de la pelota. Finalmente, Florian remató forzado y el cuero se marchó fuera.

En el 42, Pascual echó una pelota hacia su área y Luca Zidane la recogía con sus manos. El árbitro interpretó la jugada como cesión y la castigó con un libre indirecto. El chut de Morante rebotaba en la barrera y el posterior disparo lo volvía a rematar Morante, obligando a Zidane a lucirse.

Los goles

Comenzó la segunda parte con un Burgos un tanto remolón y adormilado, dejando al Granada la iniciativa, lo que se saldó al minuto de la reanudación con un disparo de Hongla que salió repelido por la defensa del Burgos. Y el equipo de Ramis también tuvo su ocasión en una jugada ensayada en un saque de falta de David que cedió a Appin, quien sirvió de tacón a Fer Niño, pero su remate, forzado, se marchó fuera.

El Burgos perdió la frescura del primer tiempo y sólo Appin era capaz de dar sentido y criterio al ataque local. El Granada estaba mejor en el campo y fruto de ello llegó el gol de Sola tras un error de contundencia de Florian y del resto de la defensa local. El Burgos había tenido las ocasiones más claras en el primer tiempo y en el inicio del segundo, pero quien acabó golpeando primero fue el cuadro nazarí.

Ramis dio un vuelco al ataque. Sacó al jugador del Promesas Fermín por David y a Íñigo Córdoba por un cansado Mejía. Y el primer balón que tocaba el canterano fue un servicio a Grego Sierra, quien hacía el empate solo cinco minutos después de que se adelantara el Granada. Se hacía justicia en un choque igualado y dos defensas que no anduvieron listas ni contundentes.

Mario, nada más entrar, pudo poner por delante al Burgos, pero su remate lo sacó la defensa. Los cambios le habían sentado bien al equipo de Ramis. La unidad B este lunes dio sentido al ataque en los minutos finales. E Íñigo también probó fortuna sin éxito en unos minutos finales en los que el Burgos propuso más, pero se mostró incapaz de volver a batir a Zidane.

El Burgos CF repite partido en casa, ante el Málaga CF, el domingo a las 16.15 horas en la séptima jornada de la Liga

