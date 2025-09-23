BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Luis Miguel Ramis al término del partido frente al Granada CF. BC

Ramis: «Debimos dominar un poco más el partido»

El entrenador del Burgos CF ha valorado la aportación de un joven futbolista como Fermín que ha debutado este lunes y ha dado el pase del empate nada más pisar el césped

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:21

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, ha valorado el punto conseguido ante el Granada CF, más aún cuando el equipo nazarí ha conseguido su gol en «la única ocasión que han tenido», y esta ha sido de «una enorme calidad». El míster tarraconense entiende que su equipo ha generado «lo suficiente como para haber acertado», pero sin embargo, debió de «dominar un poco más el partido». Ha reconocido que cuando el Granada le dejó al Burgos CF construir a su equipo le faltó «dar un paso adelante».

En la segunda parte, ha asegurado Ramis, el rival se «ha cubierto un poco más» y el equipo burgalés no ha encontrado «la profundidad» que el entrenador quería. Esa protección adquirida por el rival le ha obligado al Burgos a «elaborar más en campo rival». Eso sí, echa en falta que su equipo pudo ser «más dominador en determinados momentos», porque entiende que «es capaz» de eso. También ha reconocido que defensivamente el Burgos CF no ha pasado apuros porque ha cortado «las vías de progresión de Granada»

Ha calificado a su rival de este lunes como un equipo «de mucha calidad» y prueba de ello es el gol que han conseguido en una acción a la que la defensa local «no llega por el cansancio acumulado», pero que no deja de ser una jugada de mucha «calidad».

Con respecto a la baja de Curro, Ramis ha explicado que no ha querido forzar al futbolista porque el onubense tenía «bastantes molestias en su tobillo». Lo ha calificado de un «esguince no muy fuerte» pero el jugador estaba bastante «dolorido y limitado». La lesión se le produjo este sábado y estaba muy cerca ya del partido como para forzar su recuperación.

