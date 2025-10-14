El Burgos CF será el anfitrión de la LaLiga Genuine en 2026 El club burgalés volverá a ser anfitrión de la mejor liga del mundo en su tercera fase, durante el fin de semana del 30 y 31 de mayo de 2026

BURGOSconecta Burgos Martes, 14 de octubre 2025, 16:13 Comenta Compartir

La Liga Genuine Moeve estará de vuelta en Burgos el fin de semana del 30 y 31 de mayo de 2026. El campeonato se dividirá en cuatro fases, con seis sedes distintas.

La Liga arrancará en Tarragona con su primera fase durante los días 21, 22 y 23 de noviembre. La segunda tendrá dos sedes: Cádiz, donde se competirá en los días 31 de enero y 1 de febrero, y Gijón, en los días 7 y 8 de marzo. En la tercera fase, Granada será la primera sede, durante los días 25 y 26 de abril, y Burgos la segunda, durante los días 30 y 31 de mayo. La competición se cerrará en Madrid, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, donde se disputará la cuarta y última fase del torneo durante los días 19, 20 y 21 de junio.