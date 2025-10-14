BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un arrollamiento en Valladolid provoca retrasos en la red ferroviaria de Burgos

El Burgos CF será el anfitrión de la LaLiga Genuine en 2026

El club burgalés volverá a ser anfitrión de la mejor liga del mundo en su tercera fase, durante el fin de semana del 30 y 31 de mayo de 2026

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 14 de octubre 2025, 16:13

Comenta

La Liga Genuine Moeve estará de vuelta en Burgos el fin de semana del 30 y 31 de mayo de 2026. El campeonato se dividirá en cuatro fases, con seis sedes distintas.

La Liga arrancará en Tarragona con su primera fase durante los días 21, 22 y 23 de noviembre. La segunda tendrá dos sedes: Cádiz, donde se competirá en los días 31 de enero y 1 de febrero, y Gijón, en los días 7 y 8 de marzo. En la tercera fase, Granada será la primera sede, durante los días 25 y 26 de abril, y Burgos la segunda, durante los días 30 y 31 de mayo. La competición se cerrará en Madrid, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, donde se disputará la cuarta y última fase del torneo durante los días 19, 20 y 21 de junio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las condiciones para convertir un local comercial en vivienda: una tendencia que se asienta en Burgos
  2. 2 Los vecinos de una urbanización fantasma de Burgos: «Esto es un peligro, desde el principio fue una chapuza»
  3. 3 Muere el veterano periodista burgalés Luis Ángel de la Viuda a los 93 años de edad
  4. 4 Herida la conductora de un patinete tras una colisión con un coche en Burgos
  5. 5 Detenido en Burgos por agredir con un objeto cortante a un hombre en una pelea
  6. 6 El abeto navideño de la Plaza Mayor de Burgos será similar al del año pasado, que ya tuvo una gran acogida
  7. 7 Villatoro quedará más cerca del centro en bici y andando con un nuevo acceso, listo para finales de 2026
  8. 8 Un arrollamiento en Valladolid provoca retrasos en la red ferroviaria de Burgos
  9. 9 De Marvel a Los Simpson hasta un programa de la BBC: las referencias a Burgos en la cultura popular
  10. 10 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El Burgos CF será el anfitrión de la LaLiga Genuine en 2026

El Burgos CF será el anfitrión de la LaLiga Genuine en 2026