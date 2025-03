Al Burgos CF se le atragantan los penaltis esta temporada

Ruth Rodero Burgos Miércoles, 12 de marzo 2025, 07:52 Comenta Compartir

La temporada pasada el Burgos CF se convirtió en poco menos que en el rey de los penaltis del fútbol español. Sin embargo, esta temporada la estadística dice que las penas máximas se les están atragantando a los blanquinegros.

En lo que ha transcurrido de temporada, 30 jornadas, el Burgos CF ha acudido a los once metros en siete ocasiones. De estas siete ocasiones, solo en cuatro a logrado transformar la pena máxima. Si Curro se había mostrado como especialista desde los once metros con su trayectoria como blanquinegro, esta temporada solo ha podido anotar el 50% de los lanzamientos que ha intentado.

No empezó, sin embargo, mal la temporada. En la primera jornada se encaminó al punto fatídico ante el CF Cartagena cuando se disputaba el minuto tres del tiempo añadido al encuentro. Con el marcador 2-1 a favor de los burgaleses, Curro redondeó la victoria poniendo en el electrónico de El Plantío el 3-1 final.

Apenas cuatro jornadas después, ante el Real Zaragoza, se repitió la imagen de Curro mesando el balón antes de disponerse a lanzar desde el punto de penalti. En esta ocasión también se estaban disputando los minutos de añadido, esta vez antes de comenzar el descanso del partido. Con 0-0 en el marcador, Curro intentó en dos ocasiones el penalti que Poussin le paró por dos veces. El encuentro terminó 0-1 gracias a un gol de Álex Sancris en el minuto 90+3.

No tardó mucho en resarcirse desde los once metros Curro. En la jornada seis, ante el Deportivo de la Coruña, anotó el 0-2 en el minuto 90+7 tras lanzar la pena máxima. Sin embargo, volvió la cruz en el lanzamiento desde los once metros para el jugador andaluz, que no pudo transformar el lanzamiento ante el Castellón en el minuto 90+10 que podría haber significado el empate a 1.

Pero no solo Curro ha acudido a los once metros. En la jornada 20, y ante la ausencia de Curro, Álex Sancris fue el encargado de empatar en el minuto 88 desde el punto fatídico. En la jornada 24 el Burgos volvió a disponer de dos ocasiones para transformar un penalti en el partido aplazado ante el Racing de Ferrol. Dani Ojeda fue el primer lanzador de un penalti que paró Yoel, pero el colegiado del encuentro mandó repetirlo y David González fue quien terminó por transformar el gol que daría la victoria a los blanquinegros.

En la última jornada disputada, la de este pasado lunes 10 de marzo, Álex Sancris volvió a colocar el balón sobre el punto de cal. Sin embargo, y como ya le pasara a Curro o a Dani Ojeda, Raúl adivinó la trayectoria y con una excelente parada desvió lo justo el cuero para que se estrellara contra el palo derecho.

