El Burgos CF se estrena en pretemporada con un empate

Preparados, listos...ya. El Burgos CF ha iniciado su pretemporada este sábado en Venta de Baños contra el Real Valladolid B, un compañero del Grupo II de la Segunda División B. Una primera prueba de fuego para el ambicioso proyecto del club burgalés de esta temporada. Un enfrentamiento que ha finalizado con empate a dos en el marcador del campo Amador Alonso.

El equipo burgalés se mostró organizado en la primera parte, pero le costó entrar en la dinámica del juego que quiso imponer el Real Valladolid B. Un error en la defensa le costó el primer gol del partido en el minuto 5. Lo mejor de los primeros 45 minutos, fue la rápida respuesta que les dio el empate solo cuatro minutos más tarde. El guion se repitió en el segundo tiempo. De nuevo el filial del Valladolid supo sacar provecho de los errores defensivos, para volver a adelantarse en el luminoso. El Burgos CF consiguió igualarlo en los últimos compases, gracias al acertado remate de cabeza de Marcel a un saque de esquina de Pisculichi.

El técnico del Burgos CF, Fernando Estévez, se decantó en su primer once de la pretemporada por Palatsí, Carles, Leak, Córdoba, Kleber, Fer Ruiz, Hércules, Minutella, Soto, Juanma y Wilson. Primeros once elegidos de una plantilla a la que le quedan muchos ajustes por hacer de cara a la competición.

El Burgos CF inició el encuentro organizado, pero le costó meterse en el juego que el Real Valladolid B intentaba imponer. Y es que el control del partido recaía sobre el equipo pucelano. Los blanquivioletas -que llegaban con mayor rodaje- consiguieron romper la línea defensiva del conjunto burgalés que hizo que Miguel anotara el primer gol del encuentro en el minuto 5. Tras una gran jugada de Wilson, Juanma consiguió igualar el marcador solo cuatro minutos más tarde para poner el 1-1. Este gol se convirtió en el punto de confianza para que el cuadro burgalés creara más oportunidades que no dieron sus frutos.

Tras el paso por vestuarios -y el cambio de camisetas que eran demasido parecidas en la primera mitad- el guion se volvió a repertir auqnue cambiaron los actores. Estévez probó con Pedro, Machín, Undabarrena, Córdoba, Minutella, Indiano, Albístegui, Fer Ruiz, Pisculichi, Borja y Marcel sobre el terreno de juego en busca de la combinación acertada. Equipo que a priori parecía más dinamico pero que no consiguió que el Valladolid B siguiera controlando en el encuentro. De hecho, Marco volvió a adelantar a los pucelanos en el minuto 54 gracias a un nuevo despite de la defensa del conjunto burgalés. A diferencia de la primera mitad, los blanquinegros no encontraron la forma de crear peligro en el área rival para conseguir la igualada. El empate a dos llegó en una jugada a balón parado en el minuto 82. Marcel remató de cabeza un córner sacado por Pisculichi que hizo salvar el partido al Burgos CF.

Un total de 22 jugadores han estado a disposición del entrenador del club burgalés, Fernando Estévez. Contaba con la baja por lesión de larga duración Julio Rico. Tampoco pudo contar con los jugadores que arrastran molestias físicas: Andrés González, Ángel Pizzorno, Asier Goti y Diosbert Rivero.

El Burgos CF jugará su próximo duelo de pretemporada el martes, 31 de julio, contra el Real Burgos.