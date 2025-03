El Burgos CF no firmaba cuatro victorias seguidas desde hacía 43 años La última vez que el cuadro blanquinegro sumó cuatro victorias consecutivas en la categoría de plata fue en la temporada 1981/1982, cuando firmó cinco. En la 2020/2021 lo consiguió en Segunda B

Gabriel de la Iglesia Burgos Martes, 25 de marzo 2025, 07:17 Comenta Compartir

El fútbol son rachas. A veces vienen malas y a veces vienen buenas. Pero está claro que encadenar cuatro victorias consecutivas en Segunda División no es fácil. No es nada fácil. De hecho, el Burgos CF no conseguía ese hito, firmado el pasado viernes frente al Almería, desde su regreso al fútbol profesional. Ni siquiera desde su refundación.

Así, hay que remontarse a la temporada 1981/1982 para encontrar un registro similar del cuadro blanquinegro. En aquella temporada, entre diciembre del 81' y enero del 82', el equipo, dirigido por aquel entonces por Luis María Astorga encadenaba no cuatro, sino cinco victorias consectuvias frente al Deportivo Alavés (2-0), Levante (0-1), Recreativo de Huelva (1-0), Mallorca (2-1) y Getafe Deportivo (1-2).

Esos cinco triunfos sirvieron al cuadro burgalés para alejarse de cualquier tipo de peligro y asentarse en la zona media de la tabla. Al final, el Burgos CF acabó aquella temporada en una cómoda novena posición, si bien, acabó siendo descendido administrativamente por impagos. Meses después se certificaría su desaparición.

Y desde entonces, el Burgos CF no había conseguido cuatro triunfos consecutivos en Segunda. No lo consiguió en la temporada 2001/2002, una vez refundado, ni lo había conseguido desde que en 2021 regresó al fútbol profesional. Hasta ahora.

Tampoco, por cierto, lo consiguió nunca el Real Burgos durante las cuatro temporadas que militó en la categoría de plata del fútbol español. Ni siquiera en la 89/90, cuando ascendió a Primera.

Sí lo hizo, no obstante, El Burgos CF en la antigua Segunda División B. La última vez que lo consiguió fue al final de la temporada regular en la 2020/2021. En aquel momento, los pupilos de Julián Calero cerraron la fase regular con cuatro triunfos seguidos ante la Cultural Leonesa, el Numancia, el Lealtad y el Oviedo Vetusta. A partir de ahí, el cuadro blanquinegro firmó una gran segunda fase y consiguió el tan ansiado ascenso en Almendralejo.