Estévez: «Si hay un responsable soy yo» Imagen de Fernando Estévez / AIA El técnico del Burgos CF se muestra confiado en «revertir la situación» tras la derrota de este domingo ante el Calahorra ANDREA IBÁÑEZ Burgos Domingo, 15 septiembre 2019, 20:59

El Plantío está sediento de victorias y así se lo ha hecho saber este domingo al entrenador del Burgos CF, Fernando Estévez, con los silbidos con lo que ha sido despedido del estadio municipal de El Plantío. El equipo burgalés no ha tenido un buen comienzo con tres empates consecutivos y una derrota ante el Calahorra. A pesar de no haber sumado esta tarde la lectura del técnico no ha sido del todo negativa. «Ha sido el partido en el que más oportunidades hemos generado, pero si no aciertas, penaliza», ha explicado en rueda de prensa.

El técnico granadino cree que el castigo ha sido demasiado duro para los suyos ante el Calahorra. «Ha merecido ese empate por cómo ha salido en la segunda parte, hemos tenido ocasiones suficientes para que el empate hubiera llegado». Estévez tiene claro cuçal es uno de los puntos a mejorar. «Hay un desajuste defensivo en el lateral izquierdo, tenemos que ajustarlo, tenemos que mejorar, ya nos han hecho mucho daño por ahí», ha comentado.

Pero lejos de señalar ,él ha sido el primero en mostrarse autocrítico. «Sí hay un responsable soy yo. Asumo la responsabilidad». Además, ha reconocido la delicada situación en la que se encuentra el equipo a solo cuatro jornadas del inicio de la liga. «Lo importante es saber manejar esta situación cuando hacen falta resultados en un periodo tan corto de tiempo».

Para finalizar ha querido reconocer el duro trabajo realizado por su cuadro en los entrenamientos. «El equipo está comprometido y unido a nivel interno, preparamos bien los partidos, entrenamos bien». Se ha mostrado sin miedo a los próximos rivales -a pesar de que no serán fáciles- y confiado con poder «revertir la situación y dar un paso adelante con el equipo».