Fer Niño: «Ahora podemos disfrutar mucho más de la temporada. ¿Por qué no el play-off?»

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 26 de marzo 2025, 16:22 Comenta Compartir

El delantero del Burgos CF, Fer Niño, ha compartido sus sensaciones antes del crucial encuentro contra el CD Eldense, un partido que considera una «final» en la lucha del equipo por acercarse a los puestos de play-off.

Niño ha destacado la buena racha del equipo, que ha sumado cuatro victorias consecutivas en Segunda División, una gesta que considera «muy complicada». «El equipo está feliz y con ganas de trabajar más para seguir sumando».

El delantero también se refirió a la posibilidad de pelear por un puesto en la fase de ascenso: «Estamos positivos porque lo hemos pasado mal y ahora podemos disfrutar mucho más de la temporada. ¿Por qué no el play-off? Ojalá podamos mirar hacia ese objetivo, pero todavía quedan muchos partidos y tenemos que seguir yendo paso a paso».

Respecto al choque contra el Eldense, Niño es claro: «Es un equipo durísimo, en casa compiten de forma espectacular y además se juegan la vida. Va a ser un partido muy bonito». Asimismo, recalca la importancia de mantenerse sólidos en defensa: «Partimos de la base de no encajar, porque lo más importante es tener un buen bloque defensivo. El gol a favor hay días que se da más y otros que menos, hay que tener paciencia».

Los complicados momentos personales

A nivel personal, el delantero admite haber atravesado momentos complicados esta temporada en su faceta goleadora, pero se muestra satisfecho con su mejora en los últimos encuentros: «Los delanteros vivimos del gol. He pasado momentos complicados de cara a puerta esta temporada, pero he conseguido desatascar esa mala racha en los últimos partidos y eso me hace estar más feliz y cómodo en el campo. Creo que se me nota».

El jugador también destaca la importancia del trabajo mental en el fútbol: «He estado trabajando con profesionales de la psicología porque me parece algo imprescindible. El fútbol no siempre es bonito y se pasan momentos desagradables. Ojalá fuese todo sobre ruedas, pero no es así y se aprende mucho de esos malos momentos».

Finalmente, Niño concluye con un mensaje de optimismo y ambición: «Espero que en este tramo final de temporada se vea a un Fer Niño contento, más que motivado y con mucha ilusión de escalar puestos hacia arriba en la clasificación».

El Burgos CF, a solo seis puntos del play-off, afronta el partido contra el Eldense con la determinación de seguir sumando y consolidarse en la zona alta de la tabla.