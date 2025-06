Martín Ragg deja de ser entrenador de porteros del Burgos CF El argentino, figura clave en la parcela técnica del primer equipo en los últimos cinco años, no seguirá la temporada que viene. Macron vestirá al equipo

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 6 de junio 2025, 16:44

Martín Ragg pone fin a su etapa en el Burgos CF. El que ha sido entrenador de porteros del club durante las últimas cinco temporadas no continuará formando parte del equipo técnico la próxima campaña, tal y como han confirmado tanto el club como él mismo.

En un mensaje difundido en su perfil en redes sociales, el argentino reconocía estar afrontando un «momento triste». «He vivido cinco maravillosos años en esta gran ciudad. Cinco temporadas en Burgos con un ascenso y cuatro temporadas cumpliendo las expectativas. El fútbol es un escenario en el que pueden pasar tantas cosas... Pero sin duda, lo mejor son todas las personas que me ha puesto en el camino. Especialmente los porteros, desde juveniles, filial y primer equipo. Sin ellos, esta aventura no hubiera sido posible. Agradezco el cariño de la afición. me llevo una experiencia inolvidable», señalaba.

Ragg se incorporó al staff técnico del Burgos de la mano de Julián Calero, con el Burgos CF aún peleando por salir del pozo de la Segunda B. A pesar de todos los problemas extradeportivos, esa temporada se consiguió el ansiado ascenso y el argentino se mantuvo en el club durante los dos años de Calero en Segunda, prolongando su vinculación tanto con Jon Pérez Bolo como con Luis Miguel Ramis en los últimos meses.

La de Ragg, sin embargo, no es la única despedida del club en las últimas jornadas. También Álex Sancris, cuya marcha a Primera División ya es un hecho, ha querido despedirse de la afición con otro mensaje en redes sociales. Un mensaje en el que ha aprovechado para «agradecer» el cariño recibido por la afición y por todos los trabajadores y jugadores del club.

«Ha sido un verdadero placer jugar en el Burgos y en El Plantío», ha asegurado al tiempo que reconocía especialmente a Michu por la confianza depositada en él desde el primer día. «¡Me has dado la vida, ídolo», ha subrayado.

Acuerdo con Macron Por su parte, el Burgos CF ha confirmado también hoy el acuerdo alcanzado con la marca deportiva Macron para vestir al club durante las próximas campañas. De esta forma, el club finaliza su vinculación con Adidas y vuelve a depositar su confianza en una firma que ya visitó al club entre 2013 y 2015, con camisetas muy reconocidas en el imaginario blanquinegro, como la de la espada Tizona. Ahora, el siguiente paso es la presentación de la equipación de la próxima temporada, que según el club se llevará a cabo «próximamente».