Ramis: «Los puntos nos dan tranquilidad porque tenemos mucho fútbol»

Julio César Rico Burgos Miércoles, 5 de marzo 2025, 23:05 Comenta Compartir

Luis Miguel Ramis llegaba a la rueda de prensa post partido serio, pero contento por la victoria de su equipo en el partido más comprometido de la segunda vuelta del campeonato hasta ahora.

El míster del Burgos CF ha confesado que en el partido ha habido «muchos nervios», en su equipo, sobre todo, «por la importancia implícita que tenía el partido. Ramis ha recordado que, en el partido contra el Racing, los gallegos apenas han tenido ocasiones dado que su once no ha dado «opciones al rival». Pero por el contrario, sus hombres han estado «muy imprecisos con balón». Ramis se va de Galicia «satisfecho por el resultado, no por el juego», cosa que hace solo tres del día de Castellón «fue al contrario».

En líneas generales «ha sido un partido igualado», pero los tres puntos son fundamentales para que sus chicos «cojan mucha tranquilidad porque tiene mucho fútbol y lo han demostrado en estas jornadas pasadas». Ramis sabe que «que queda lo más difícil», de aquí al final de la Liga y en ello están empeñados.

También ha asegurado que la lesión de Elady pudo trastocar el plan de partido, pero la actuación de David González en lugar del jienense «ha sido muy buena» y la decisión de tirar el penalti, en lugar de Ojeda cuando el portero del Racing se lo detuvo, es «valiente», aunque fue una decisión de los técnicos.

Ramis ha apuntado que «el plan de partido estaba previsto dosificar a algunos jugadores porque era un partido de muchos nervios, de mucha energía y veníamos de jugar hace dos días». Sobre la lesión de Elady Ramis espera que «no tenga nada» de importancia y que en un par de semanas pueda volver a los campos de fútbol

Temas

Fútbol