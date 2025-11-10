Ramis: «El equipo no ha estado cómodo» El técnico del Burgos CF ha valorado el empate, pero ha admitido que su equipo ha estado muy poco fluido con balón y sin balón

Julio César Rico Burgos Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:43 Comenta Compartir

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, ha valorado el empate obtenido por su equipo este lunes ante el CD Castellón. Eso sí, ha asegurado que su once «no estuvo cómodo sobre el terreno de juego». Ramis ha apuntado que su equipo no se sintió cómodo «ni con el balón, ni sin él» y no alcanzó «la fluidez de otros partidos».

Tanto es así que el CD Castellón le obligó a su equipo a jugar en menores espacios y con más exigencia física. Así, el Burgos CF, en algunos tramos del partido, estuvo «demasiado largo», lo que impidió presionar de forma eficaz y conectar líneas.

Si en defensa el Burgos fue eficaz y cerró muy bien los espacios interiores, evitando que el rival tuviera transiciones, la presión adelantada no resultó y faltó coordinación y aumentaron las distancias, lo que le permitió al Castellón superar las líneas con facilidad.

En ataque faltó coordinación y aunque gozo de buenas ocasiones, «más que el Castellón», aparecían dificultades al no encontrar espacios ni cercanía para generar juego. Todo esto de paro que el equipo «no estuviera brillante con balón», como si pudo ocurrir en el partido contra el Leganés, la semana anterior.

En resumen, el equipo no estuvo brillante con balón, algo que el propio técnico relacionó con la falta de frescura y precisión en la toma de decisiones. En la parte final, el Burgos CF jugó con tres centrales y dos carrileros, una decisión táctica obligada por el cansancio de Brais, pero también pensada para reforzar la estructura defensiva y aprovechar la velocidad de jugadores como Mollejo, Mateo o Kevin en transición. Este ajuste permitió seguir controlando las llegadas del rival y mantener la portería sin sobresaltos, aunque limitó el juego ofensivo.

Temas

Segunda División