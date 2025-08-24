Un Ramis ambicioso asegura que «era un día para haber ganado el partido» El míster burgalesista se ha mostrado contento por el juego de su equipo y ha subrayado que ha hecho un «partido serio» y el resultado «es justo»

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel, Ramis, ha hecho una valoración «positiva» del encuentro que su equipo ha disputado este domingo en el Estadio Abanca Riazor. Eso sí, ha subrayado que por ocasiones y por dominio, sobre todo, en la primera parte, este partido «era para haberlo ganado».

Ramis se entiende que «discutirle la posesión» a un rival como el Deportivo es mérito suficiente como para ganar, además, ha incidido, que el rival solamente ha tenido «una ocasión», al principio del partido en el balón que Yeremay ha mandado la madera. La sensación de Ramis es que «podía aparecer una combinación» peligrosa que no ha aparecido en su equipo y que defensivamente han sido «muy resolutivos».

Recuerda que, si el equipo hubiese tenido un pelín «más de finura en el pase final», el Burgos CF se habría llevado el triunfo a la capital castellana. Ha apuntado que su equipo ha «defendido bien, pero también hemos tenido el balón con mucho criterio». Y de haber tenido un poco más de aceirto con la pelota en la primera parte, el resultado hubiera sido otro a favor de los blanquinegros.

Cree que su equipo entiende muy bien «lo que necesita en cada momento», lo mismo «cuando tiene que atacar que cuando tiene que sufrir y el rival aprieta». Ha apuntado que su equipo presenta «muchas variantes y se sabe adaptar a muchas situaciones».

Ramis también ha hablado de los cambios y las variantes que han aportado al equipo, las entradas de Appin y de Lizancos. El primero, para aportar frescura al centro del campo y el segundo para «doblar el lateral y e impedir los ataques» por banda izquierda del Deportivo en las botas del peligroso Yeremay. Ramis también se ha referido a jugadores como Florian Miguel, extremadamente comprometido, en cualquier fase del juego, lo mismo que Fer Niño.

Ha hablado también de las molestias en el tramo final de Fer Niño, que tuvo que retirarse precisamente cuando agonizaba ya el partido, porque se encontraba muy cansado y además había recibido algún golpe que no le permitía continuar. Unas molestias que no le van a impedir trabajar con normalidad a lo largo de la semana.

Ha tenido también palabras elogiosas con el rival, el Real Club Deportivo del que está seguro que con el trabajo que se está realizando, llegará a primera división. Y de su afición que pasa por ser una de las más numerosas y mejores de la categoría.