Foto de archivo de Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF. BC

Ramis: «El calendario es muy apretado y, el desgaste, muy grande»

El Burgos CF pasa de ronda en la Copa del Rey tras superar al Atlético Tordesillas en la prórroga

Burgos

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:47

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF, se remitió a la acumulación de partidos desde esta semana con la puesta en marcha de la Copa del Rey: «La Copa es una competición muy bonita que permite vivir partidos con un ambiente como el que hemos tenido en Tordesillas, pero el calendario es muy apretado. El desgaste de los jugadores es muy grande. Cuando ponen los horarios, no tienen en cuenta el cansancio».

«El Tordesillas fue un rival combativo, pero estamos contentos de haber superado la eliminatoria. Estuvimos muy bien en las segundas jugadas y a balón parado, de ahí la remontada. El gol de ellos viene de un fallo en el planteamiento defensivo, encontraron un hueco y generaron la jugada por ahí», explicó el técnico catalán.

Por último, Ramis hizo otra valoración de lo sucedido en Las Salinas: «No he visto mal al equipo. Llegamos bien, pero nos faltó velocidad».

