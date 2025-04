Ramis: «Estamos más cerca de arriba que de abajo»

Ruth Rodero Burgos Domingo, 6 de abril 2025, 22:15 Comenta Compartir

Estaba sonriente Luis Miguel Ramis después de que su equipo lograse la victoria, no sin sufrir ante la SD Huesca. Una victoria que parecía sencilla pero que no lo ha sido, por lo que el técnico blanquinegro reconocía que no se podía tener «confianza es ninguna» hasta que no se acabase el encuentro.

«Es verdad que hemos ido de menos a más, que el partido es muy completo del equipo en todos los sentidos Hemos jugado ante un gran equipo que lleva toda la temporada en esas posiciones y no es por casualidad. Hablábamos de un equipo con una eficacia tremenda, que acumula muchos jugadores que hace las cosas muy bien, que progresa con muchos jugadores al área, que tiene buenos centradores y buenos rematadores y una organización defensiva buena», reconocía

Pero Ramis aseguraba que los suyos habían «superado» a la SD Huesca: «Hemos hecho un buen partido con balón, hemos hecho un gran partido sin balón. Creo que en el partido han pasado más cosas de las que nosotros queríamos que de las que querían ellos, pero es verdad que una acción en la que hay un remate de cabeza, un gol de del rival, pues te obliga a apretar los dientes y a solventarlo como lo ha hecho el equipo». Reconocía, además, que estaba «contento de ver lo estables» que son los suyos en todos los sentidos durante los partidos.

En cuanto a lo que dice la clasificación, Ramis afirmaba que con esta victoria casi cerraban la puerta del descenso. «No se puede decir, hay que esperar a que esto termine, pero son puntos ya muy importantes teniendo en cuenta que quedan 24 puntos y llegamos a estas alturas con 49. Estamos más cerca de arriba que de abajo», reconocía aliviado.

«Estamos muy cerca y queremos seguir creciendo. Una de las cualidades de este equipo es que nunca se ha dejado ir y no ha parado nunca de intentar ir a mejor y ahora estamos en un buen momento y tenemos que aprovecharlo», reconocía.

Con la puerta del play off entreabierta, Ramis afirmaba que todo dependerá «por ejemplo, de la semana que viene». «Se abrirá todo de par en par que nosotros provoquemos. Será muy difícil, claro que sí, porque miras para arriba y los que están por encima de ti son equipos muy potentes que llevan todo el año ahí, pero las inercias de los equipos que venimos de abajo yo también las he sufrido en otros equipos que hemos conseguido jugar el play off de ascenso y hemos estado en la misma situación que ha estado el Huesca, todo el año en esas posiciones, y miras de reojo y al final de la temporada pues hay varios sprints de equipos que vienen de menos a más en cuanto a la posición en la tabla clasificatoria y que llegan con mucha fuerza al final y muchas veces sucede que alguno de esos se cuela», indicaba al tiempo que recordaba que ahora toca centrarse en el partido de Tenerife.

De lo que más contento se mostraba Luis Miguel Ramis tras el choque era del «comportamiento colectivo». «Ahora es cuando te sabe mal tener que restarle o no darle minutos a jugadores que están en una línea de entrenamiento, de comportamiento y de competitividad altísima, pero bueno el equipo ha aprendido a competir entre sí, lo cual es muy importante, y el que entra o el que tiene minutos los intenta aprovechar y eso hace crecer muchísimo» aseguraba.

Pero no todos lo que se lo merecen pueden entrar en el once, algo que reconocía el entrenador es «responsabilidad» suya. «Mi trabajo está también en que esos que tienen menos minutos y que lo merezcan no desfallezcan y a la mínima que pueda se la dé, porque lo merecen. Por lo tanto, tenemos ahora todavía semanas muy importantes, tenemos acumulación de cansancio, tenemos varios jugadores apercibidosy eso va a dar pie a que todos participen y el que entre y funcione como lo está haciendo desde luego va a tener continuidad», reconocía.

En cuanto a Álex Sancris, pieza fundamental en el equipo y que hoy ha caído de nuevo a banda izquierda, Ramis indicaba que tienen una estructura en la que quieren «tener niveles de ocupación en diferentes alturas que den posibilidades de progresar cerca, lejos, al espacio, que al poseedor de balón se le abran posibilidades en diferentes perfiles y Sancris puede jugar amplio en las dos bandas».

«Si miramos nuestra banda derecha, todo el recorrido que tiene Arroyo, si lo cortamos con Sancris pues estamos tapándole un poquito de recorrido que necesita Arroyo. Por lo tanto, una de las razones es que en esa banda izquierda puede jugar Íñigo, también puede jugar Álex, por eso lo hemos cambiado, porque queremos dejarle espacio a Arroyo. Y también necesitamos gente fuera que desequilibre y que fije», explicaba.

En cuanto a la lesión de Marcelo Expósito, el técnico reconoció que están a la espera de pruebas, pero que «parece un esguince».

