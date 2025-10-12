BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 12 de octubre
Luis Miguel Ramis en rueda de prensa. BC

Ramis: «Nos hemos contrarrestado en un partido en que nos hemos tratado de tú a tú»

No considera que el partido haya sido malo ni que el rival haya sido superior. El mister ha apuntado que el partido se ha decantado por un «detalle de calidad»

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:40

Comenta

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel, Ramis, ha asegurado al término del partido que su equipo «ha contrarrestado muy bien al Real Valladolid, lo mismo que el rival» ha hecho con sus hombres. Para el míster burgalesista su equipo ha sabido frenar muy bien el juego del Valladolid, sobre su hombre punta, Latasa, primero con «Sergio y después de Aitor Córdoba».

Ha recordado que el portero Ander Cantero «no ha tenido que intervenir en ninguna acción peligrosa», más allá del gol. Y su equipo ha llegado «quizás algo menos», sin generar, ninguno de los dos equipos «excesivas situaciones» aunque sí «lo suficiente como para haber equilibrio» en un partido que lo más justo hubiera sido «un punto para cada uno».

Para Ramis ha sido un partido trabado, «competido, en el que bueno se ha parado demasiado el juego». Y que a lo largo de los 95 minutos de juego ha «intentado mover cosas para ganar en energía en verticalidad». Ha apuntado que el Burgos CF debe «seguir trabajando» los partidos.

Ha apuntado que el partido «no pedía juego elaborado», sino más «verticalidad e intimidarlos con ese recurso» más que con elaboración del juego. No obstante, cree que el equipo tiene que «mejorar esa faceta» de construcción. Y que este equipo no va a ser «extremadamente dominador, aunque tenga capacidad para hacerlo a través de diferente tipo de recursos». Ha prometido que el equipo va a mejorar «en el aspecto combinativo y mantener el nivel en juegos sin balón».

Ha explicado también la táctica de jugar con dos delanteros puros como Fer Niño y Mario González para aprovechar la «verticalidad». Y las ausencias de Curro, que el equipo está notando en demasía, y de Víctor Mollejo que han tenido alguna molestia y ha preferido reservarlos para mejores ocasiones «y no arriesgar».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  2. 2 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos de sus vecinos en un accidente de tráfico en Burgos: «Es un suceso traumático»
  3. 3 La nueva tienda de galletas artesanas que abre sus puertas en el corazón de Burgos
  4. 4 Los 13 nuevos pisos que ha adquirido el Ayuntamiento de Burgos para fines sociales
  5. 5 Herida una mujer tras la colisión entre un turismo y una autocaravana en Burgos
  6. 6 ¿Cuánto sabes de los tesoros de la provincia de Burgos?
  7. 7 Detrás de los traslados de presos en Burgos: «Lo han intentado, pero en 18 años nadie se ha fugado»
  8. 8 Luto oficial en Salas de los Infantes por la muerte de un participante de la Demandasaurus
  9. 9 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  10. 10 Servicios Sociales de la Junta tendrá un nuevo edificio en Burgos en la primavera de 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Ramis: «Nos hemos contrarrestado en un partido en que nos hemos tratado de tú a tú»

Ramis: «Nos hemos contrarrestado en un partido en que nos hemos tratado de tú a tú»