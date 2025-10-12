Ramis: «Nos hemos contrarrestado en un partido en que nos hemos tratado de tú a tú» No considera que el partido haya sido malo ni que el rival haya sido superior. El mister ha apuntado que el partido se ha decantado por un «detalle de calidad»

Julio César Rico Burgos Domingo, 12 de octubre 2025, 21:40

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel, Ramis, ha asegurado al término del partido que su equipo «ha contrarrestado muy bien al Real Valladolid, lo mismo que el rival» ha hecho con sus hombres. Para el míster burgalesista su equipo ha sabido frenar muy bien el juego del Valladolid, sobre su hombre punta, Latasa, primero con «Sergio y después de Aitor Córdoba».

Ha recordado que el portero Ander Cantero «no ha tenido que intervenir en ninguna acción peligrosa», más allá del gol. Y su equipo ha llegado «quizás algo menos», sin generar, ninguno de los dos equipos «excesivas situaciones» aunque sí «lo suficiente como para haber equilibrio» en un partido que lo más justo hubiera sido «un punto para cada uno».

Para Ramis ha sido un partido trabado, «competido, en el que bueno se ha parado demasiado el juego». Y que a lo largo de los 95 minutos de juego ha «intentado mover cosas para ganar en energía en verticalidad». Ha apuntado que el Burgos CF debe «seguir trabajando» los partidos.

Ha apuntado que el partido «no pedía juego elaborado», sino más «verticalidad e intimidarlos con ese recurso» más que con elaboración del juego. No obstante, cree que el equipo tiene que «mejorar esa faceta» de construcción. Y que este equipo no va a ser «extremadamente dominador, aunque tenga capacidad para hacerlo a través de diferente tipo de recursos». Ha prometido que el equipo va a mejorar «en el aspecto combinativo y mantener el nivel en juegos sin balón».

Ha explicado también la táctica de jugar con dos delanteros puros como Fer Niño y Mario González para aprovechar la «verticalidad». Y las ausencias de Curro, que el equipo está notando en demasía, y de Víctor Mollejo que han tenido alguna molestia y ha preferido reservarlos para mejores ocasiones «y no arriesgar».

