Un Burgos CF espeso y romo en ataque cae ante el Real Valladolid en El Plantío Primera derrota en casa y segunda consecutiva en la Liga en uno de peores partidos del equipo de Ramis esta temporada

Julio César Rico Burgos Domingo, 12 de octubre 2025, 20:37 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

El Burgos CF ha perdido su primer partido en casa ante el Real Valladolid por 0-1 en el peor partido que ha disputado hasta la fecha en El Plantío. El Burgos ha caído en la trampa que le ha preparado el Valladolid, con faltas continuas y un total de once amonestaciones a futbolistas de los dos equipos. El rival marcó a balón parado y ahí se acabó el partido.

Tampoco fue respetable, ni representativa, la actitud y los insultos cruzados entre una parte de la afición del Burgos y del Valladolid que afeó el gran ambiente de El Plantío. Una práctica a erradicar y que sólo hace que romper la sana rivalidad que debe haber entre dos clubes vecinos. Como la tangana final entre jugadores de los dos equipos cuando el colegiado pitaba el final del partido.

Burgos CF Cantero, Lizancos, Sergio, Grego Sierra, Florian; Atienza, Morante (Aitor Córdoba, min 46); Appin (Fermín, min 64), David (Íñigo Córdoba, min 46), Mario (Mejía, min 64); y Fer Niño. 0 - 1 Real Valladolid CF Guillherme; Iván Alejo, Tomeo, Torres, Garriel (Marcos André, min70); Meseguer (Alani, min 74), Juric; Peter (Bueno, min 70), Tenés (Chuki, min 38), Biuk (Ponceau, min 74); y Latasa Árbitro Manuel Ángel Pérez (Comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Atienza, Morante, Lizancos, Sergio, Fer Niño y el segundo entrenador, José Manuel Gil, por parte del Burgos CF; y a Garriel, Ivan Alejo, Meseguer, Biuck, Juric, Torres y al entrenador Almada, por parte del Real Valladolid

Gol 0-1 Chuki (min 55)

Incidencias Novena jornada de la Liga Hypermotion disputada en el Estadio de El Plantío ante 11.011 espectadores, de ellos 500 eran aficionados del Real Valladolid.

Salió más concentrado el Burgos CF que el Valladolid, pero le valió de poco porque los ataques del once de Ramis morían en la frontal del área, como en toda la primera parte. Poco a poco el Valladolid iba creciendo en ataque. Pasado el cuarto de hora solo había rematado a puerta el equipo de Almada, primero en una buena salida que finalizó Biuk con un disparo despejado por la defensa a saque de esquina. Y en dos cabezazos fuera de Latasa.

Al Burgos le costaba salir con el balón controlado, incapaz de crear juego, con un Morante desaparecido en el centro del campo y muy poco operativos los medias puntas y delanteros. Poco o nada de juego y de control en los 20 primeros minutos y sufriendo, además, en la salida de balón desde terreno propio.

El Burgos CF le había dejado la iniciativa al rival confiando en la velocidad de David, Mario y Fer Niño y en la potencia de Appin pero apenas con confianza en conseguir nada positivo. A medida que pasaba el primer tiempo, sin ocasiones por parte de ninguno de los dos equipos, el partido se trababa con reiteradas faltas que ralentizaban el juego convirtiéndolo en tedioso.

Al Burgos no le duraba el balón y el desacierto con la pelota en los pies llegaba a ser preocupante. El único remate que hizo el Burgos fue un cabezazo de Fer Niño en el 48, tres por encima del tiempo reglamentario. Una primera parte mala y demasiado trabada con nada menos que ocho tarjetas amarillas, de ellas dos a ambos banquillos y tres para futbolistas de cada equipo.

Ramis movió el banquillo en el descanso retirando a un desacertado David por Íñigo Córdoba y a Morante, muy gris, por Aitor Córdoba. Sergio pasó a ocupar el pivote en el centro del campo para ayudar a un voluntarioso Atienza que trabajó mucho en el primer tiempo.

La primera aproximación fue del Burgos con un remate de Fer al lateral de la red nada más empezar el segundo tiempo, ganándole en carrera a Tomeo, pero llegó forzado y apenas le quedó opción. La reprimenda de Ramis en el descanso sirvió al menos para tener un equipo más acertado con balón.

Pero quien golpeó fue el Valladolid. Una falta en el 55 de partido sobre Peter la aprovechó Chuki para batir a Cantero con un lanzamiento potente en el que el meta local pudo haber hecho algo más.

El tanto sentó como un jarro de agua fría al Burgos CF. Ramis introdujo a Mateo Mejía y Fermín en lugar de Mario y Appin para dar aire al ataque al ataque, muy estancado y trabado. Mejía tuvo el empate en el 65 pero su remate dio en el palo izquierdo de Guillherme.

También tuvo su ocasión Lizancos que envió por encima del larguero su disparo para el Burgos y Marcos André para el Valladolid que disparó a la madera. Guillherme hizo la parada de la noche al sacar la manopla para evitar el empate en un remate de Fer Niño a saque de falta de Fermín. El Valladolid no tenía agobios y los dos chispazos del Burgos activaron a un equipo que había intentado que no pasara nada en los instantes finales.

