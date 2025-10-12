Recoletas Burgos Caja Rural empata a 40 tras regalar la primera parte al Cisneros El equipo local reaccionó en el segundo tiempo tras irse al descanso con 17 puntos de desventaja; al final reparto de dos puntos para cada equipo que deja a los burgaleses invictos

Empate justo a 40 tantos que deja a Recoletas Burgos Caja Rural invicto en un partido en el que sufrió mucho y en el que tuvo que remar contracorriente tras irse al descanso perdiendo por 10-27. La reacción al inicio del segundo periodo fue sobresaliente, restando en 14 minutos toda la ventaja que los madrileños habían adquirido en los diez últimos minutos del primer tiempo.

Recoletas Caja Rural Burgos Bernardo Vázquez, Agustín Gil, Iker Aduriz; Facu Sacovechi, Wagenaar; Quim Culubret, Snyman Valentín Bustos; Nico Rocaríes, Santi Mansilla, Facu López , Guillo Mateu; Pablo Rascón, Lander Gómez y Juan Cruz Dámbola. También jugaron Alejandro Sánchez, Adrián García, Tomas Domínguez, David Delia, Miguel Ángel Trascasa, Pablo Mata, Martín Sorreluz y Santiago Rodríguez. 40 - 40 Complutense Cisneros Nico Fernández, Andy Petros, Andrés Vallejo; Tomás Antozi, Bolger; Manex Pujana, Ander Iturrioz, Moretón; Pablo Flores, Ike Irusta, Juan Fonseca, Álex García; Soriano, Yaco Irusta y Alejandro Laforga. También jugaron González, Diego Bergasa, Adrián Plaza, Espinós, Jorge Gómez, Cachorro, Lucas Armani y Miguel Pérez. Árbitro Jon Ibisate (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Domínguez, de Recoletas, en el minuto 80.

Anotaciones 5-0 Ensayo de Nico Rocaríes (min 10) 7-0 Transformación de Santi Mansilla (min 12) 7-3 Golpe de castigo de Pablo Flores (min 14) 7-8 Ensayo de Andy Petros (min 23) 7-10 Transformación de Pablo Flores (min 24) 10-10 Golpe de castigo de Santi Mansilla (min 27)10-13 Golpe de castigo de Pablo Flores (min 32) 10-18 Ensayo de Andy Petros (min 34) 10-20 Transformación de Pablo Flores (min 36) 10-25 Ensayo de (min 38) 10-27 Transformación de Pablo Flores (min 39) 15-27 Ensayo de Facu López (min 43) 17-27 Transformación de Santi Mansilla (min 44) 22-27 Ensayo de Valentín Bustos (min 49) 24-27 Transformación de Santi Mansilla (min 50) 27-27 Golpe de castigo de Santi Mansilla (min 54) 27-32 Ensayo de Laforga (min 56) 27-34 Transformación de Pablo Flores (min 57) 32-34 Ensayo de Snyman (min 62) 34-34 Transformación de Santi Mansilla (min 63) 34-37 Transformación de Pablo Flores (min 66) 37-37 Golpe de castigo de Santi Mansilla (min 71) 40-37 Golpe de castigo de Santi Mansilla (min 80). 40-40 Transformación de Cachorro (min 80+4)

Incidencias Partido de la tercer jornada de la Liga regular de la División de Honor disputado en el campo Bienvenido Nieto de las instalaciones de San Amaro, ante unos 800 espectadores en una mañana soleada.

Recoletas Burgos Caja Rural entregó al Complutense los segundos veinte minutos de la primera parte y los madrileños aprovecharon el regalo para irse al descanso con un preocupante 10-27. Y eso que los gualdinegros empezaron con fuerza la contienda avanzando líneas desde su propio campo, pero un tanto lento en sus acciones.

Las primeas líneas de cada equipo se imponían sin problema con lo que los ataques se ralentizaban y se jugó mucho en un el medio campo. Las defensas se estaban imponiendo a los ataques provocando errores en los ataques rivales, tanto en uno como en otro equipo.

Eso hasta que los locales supieron aprovechar una buena touche tras la que la maul posterior sirvió para que Recoletas ganara muchos metros por el empuje de su primera línea; el medio melee burgalés aprovecho el pase para ensayar casi sin oposición. Mansilla hizo la transformación y puso 7-0 el marcador del Bienvenido Nieto. Reaccionó Complutense Cisneros y aprovechó un fallo local para con un golpe de castigo hacer el 7-3, con el pateo de Pablo Flores.

Los madrileños estaban incómodos sobre el verde y cada vez que Recoletas se acercaba a su línea de 22 sufrían mucho. Cada touche local era un dolor de cabeza para los azules. Pasado el ecuador del primer tiempo, se había jugado mucho más tiempo en el campo de Cisneros Complutense que en terreno local. Mansilla buscó palos en un golpe de castigo en el 21 de juego y el apertura de Recoletas falló en su intento, aparentemente fácil de transformar.

Punto de inflexión

Ese error marcó la evolución posterior del partido. Los madrileños empujaron con más fuerza e incluso llegaron por primera vez a la línea de 22 burgalesa. La defensa de Recoletas no pudo evitar en el ensayo de Andy Petros entrando en zona de marca a base de picks and go de la delantera de Cisneros.

Respondió con ímpetu el XV local que intentó llegar con potencia a la línea de marca, pero dos errores, uno en la recepción de Quim Culubret y otro en un avance junto a los tres palos evitaron el ensayo. Pasada la primera media hora, Mansilla volvió a solicitar el tee para tirar a palos un gole de castigo a 40 metros de la la marca. Esta vez sí acertó y empató el partido 10-10 en el minuto 30.

Los diez minutos restantes fueron un vendaval ofensivo de los visitantes. En otro error defensivo local, Complutense volvió a pedir palos a 35 metros de la línea de marca para poner de nuevo a los madrileños por delante en el tanteador de San Amaro, en el 32 de partido. Las lanzas se tornaron cañas para los locales y el empuje de Cisneros le llevó a ganar muchos metros para que Andy Petros repitiera ensayo en el 34 de partido. Pablo Flores pateó con acierto y puso un preocupante 10-20 en el marcador.

Y las cosas se pusieron peor tres minutos después, cuando llegó el tercer ensayo visitante cuando Ander Iturrioz posó el oval en la línea de marca y Pablo Flores transformó poniendo el 10 – 27 y mucho por remar en el segundo tiempo.

Reacción

Intentó corregir José Basso los errores en el descanso y el Recoletas Caja Rural salió con mucha más velocidad en su línea de tres cuartos intentando romper la defensa con Guillo Mateu y Rascón que revolucionaron a su equipo. El primero de ellos se sacó una gran patada que le facilitó a Facu López el ensayó en el 42. Mansilla puso el 17-27 con una complicada transformación.

En el 46 de juego, Mansilla decidió tirar a palos desde 40 metros en una patada muy centrada, pero no acertó en su intento. Había que seguir remando contracorriente. Recoletas Caja Rural recuperaba rápidamente el oval y trataba de imprimir más velocidad en el juego y Valentín Bustos posó la pelota en zona de marca tras una gran jugada en el 49, para seguir recortando. Mansilla puso entre los tres palos. En diez minutos Recoletas había logrado un parcial de 14-0 y un marcador de 24-27.

El empuje de los locales en una melé en campo visitante provocó un golpe de castigo para los locales. Mansilla pidió el tee para el golpe de castigo. Catorce minutos después de la debacle del primer tiempo, el Bichito puso el empate a 27 y empezaba un nuevo partido tras un parcial de 17-0 en apenas un cuarto de hora. Pero Complutense se rehízo y una gran jugada de Laforga por el lateral izquierdo hizo ensayo que transformó Pablo Flores y poner por delante de nuevo a los madrileños, 27-34. La potencia del ataque local en la segunda parte y el dominio del juego dieron su fruto y el flanker Snyman puso el cuarto ensayo local a los 62 minutos. Santi Mansilla empató a 34 puntos en su posterior transformación.

Los entrenadores refrescaron sus XV y se notó en el juego; Pablo Flores volvió a colocar a los suyos por delante con un golpe de castigo en el 67 34-37. El intercambio de golpes puso de nuevo el empate con un nuevo golpe de castigo transformado por Mansilla, a falta de nueve minutos. El pateador local puso el 40-37 al transformar un golpe de castigo en los instantes finales, pero Cachorro empató a 40 en tiempo de prolongación. En los instantes finales Recoletas buscó con insistencia volver a adelantarse, pero no consiguió su objetivo

