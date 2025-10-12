Carlos García Pierna encabeza el histórico triplete del Burgos Burpellet BH en China

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:28 Comenta Compartir

El Burgos Burpellet BH dio una auténtica exhibición de ciclismo en la primera etapa del Tour de Mentougou (2.2 UCI) en China. El equipo morado logró su décima victoria de la temporada y ocupó los tres escalones del podio. Carlos García Pierna conquistó su primer triunfo como profesional tras culminar una larga escapada y junto a él entro en meta Clément Alleno, en una foto para el recuerdo. Por si fuera poco, Antonio Angulo entró en tercera posición y José Luis Faura (6º) y Mario Aparicio (7º) también entraron en el top-10. El madrileño se hace con el maillot amarillo de líder por tiempos, así como con los de la montaña y la regularidad. Una clasificación general que queda muy encarrilada tras esta primera etapa para escaladores.

Carlos quería cerrar la temporada con buen sabor de boca, tras su prematuro abandono en La Vuelta por enfermedad, y pudo hacerlo de la mejor manera posible. La etapa comenzó con mucho movimiento y ataques de, entre otros, Mario Aparicio. Sin embargo, fue el de Tres Cantos quien logró entrar en la escapada en el segundo ascenso del día. García Pierna se encargó de seleccionar este grupo y acabó marchándose junto a dos corredores.

La diferencia de la fuga creció en la aproximación al puerto más duro del día, de 18 kilómetros de ascenso, donde Carlos atacó nuevamente y se marchó en solitario. Tenía 55 kilómetros de etapa aún por delante, pero el pelotón estaba ya muy reducido.

De hecho, los morados tenían superioridad numérica en el grupo perseguidor. José Luis Faura, Mario Aparicio y Clément Alleno se encargaron de controlar a los principales rivales en la subida. En el descenso, el francés se lanzó con mucha velocidad, trazando bien las curvas de un puerto muy técnico, y logró dar caza a su compañero que marchaba en cabeza.

Carlos y Clément rodaron entonces juntos hasta la meta, pudiendo repartirse el trabajo en la segunda mitad de la etapa. Por detrás, Aparicio frenó a los oponentes y Faura pudo regresar a este pequeño grupo perseguidor. García Pierna y Alleno entraron juntos en meta, cediendo el triunfo el francés al madrileño como muestra de compañerismo por el gran trabajo realizado en la escapada.

Por detrás, llegaba a meta en solitario Antonio Angulo, que alcanzó al grupo y atacó para marcharse en busca de la tercera posición. José Luis Faura y Mario Aparicio acababan sexto y séptimo, respectivamente, a más de tres minutos del vencedor. Unas diferencias muy amplias que dejan bastante sentenciada la general en favor de los morados. García Pierna se hace con el maillot amarillo, el maillot verde -que lucirá mañana Alleno- y el blanco a puntos rojos. Además, el Burgos Burpellet BH lidera de forma holgada la clasificación por equipos.

Carlos García Pierna: «De salida ya se subía un puerto y hubo muchos ataques. Intentamos meternos en los grupos y, en el segundo puerto del día, se formó una fuga y entré en ella. Más tarde arranqué pensando que saldría gente conmigo a rueda, pero me fui solo. Cogí a uno que iba por delante y puse mi paso. Tras la bajada, en el llano tuvimos que remar para abrir hueco antes del puerto más largo del día. A nueve kilómetros de la cima ataqué a los dos ciclistas con los que iba. Puse un ritmo fuerte, aunque intentando dosificar la ventaja. En la bajada vi que venía un corredor por detrás y no sabía quién era, hasta que vi que era Clément. Desde ahí, fue intentar ir rápido los dos. En la última subida, Clément me dijo que iba un poco más justo y puse un paso que nos permitiera ir rápido y seguir abriendo hueco. Al final ha sido muy bonito el poder lograr mi primera victoria profesional. Después de todo lo que sucedió en La Vuelta y de haber tenido altibajos este año, sabe muy bien. Ha sido muy trabajada y me siento súper orgulloso de lo que he conseguido hoy, tanto a nivel personal como por el equipo».

Clément Alleno: «Ha sido un muy buen día. Carlos entró en la fuga en el segundo puerto. Sabíamos que en el puerto de 18 kilómetros se iba a endurecer la carrera. Carlos coronó con un minuto y medio sobre un grupo en el que íbamos Faura, Aparicio, un corredor italiano y yo. La larga bajada posterior era un poco técnica, la hice a tope y alcancé a Carlos. Pasamos los dos a relevos hasta meta y le dije que la victoria era suya, que había ido todo el día en la fuga. Chava pudo acabar tercero, así que muy bien todo el equipo hoy».

El Tour de Mentougou continuará con dos etapas más el lunes y el martes. La primera de ellas estará destinada a los velocistas, presentando un trazado completamente llano de 117 kilómetros. Los ciclistas deberán dar trece vueltas a un circuito de nueve kilómetros por las calles de la ciudad de Mentougou. Una jornada rápida y técnica en la que los morados deberán compatibilizar la defensa del maillot amarillo, con la pelea por la etapa. Los velocistas encargados de brillar al final de la jornada serán Angulo, Alleno y el japonés Tomoya Koyama.

Temas

Ciclismo

China