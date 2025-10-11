BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Bruno Savignani da instrucciones a sus jugadores durante el pasado encuentro frente a Bàsquet Girona. Ricardo Ordóñez

Recoletas San Pablo Burgos busca certificar un gran inicio de temporada en Bilbao

El conjunto de Bruno Savignani se mide este domingo 12 a Surne Bilbao Basket

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:09

Después de un gran comienzo de esta nueva andadura por la ACB, el Recoletas Salud San Pablo Burgos pondrá a prueba sus capacidades como visitante en un choque frente a Surne Bilbao Basket en su feudo. El encuentro se disputará mañana domingo 12 de octubre a las 18.00 horas en el Bilbao Arena.

El triunfo frente a Bàsquet Girona en la primera jornada en el Coliseum le ha dado al conjunto burgalés un «plus de confianza», tal y como señaló el pasado domingo en rueda de prensa Bruno Savignani, entrenador del conjunto burgalés. El técnico quiso recalcar que empezar con una victoria «es importante en este periodo de acoplarnos como equipo, en la manera de jugar y con los jugadores nuevos».

Todavía no se sabe al 100% la disponibilidad de algunos de los jugadores de la plantilla. Es el caso del base Jón Axel Guðmundsson, que acarrea un golpe sufrido en el primer choque liguero. Por otro lado, el dirigente brasileño contará con Juan Rubio y Sergi García.

Los rivales del conjunto burgalés, el Surne Bilbao Basket, no tuvieron un soñado inicio de este nuevo curso liguero. Los de Jaume Ponsarnau volvieron de Málaga con una derrota (86-68) frente a Unicaja. Por eso, Savignani apuntó que el conjunto vasco buscará redimirse ante su afición.

700 aficionados burgaleses viajarán a Bilbao

Según apunta el equipo burgalés, más de 700 aficionados viajarán desde Burgos a Bilbao para apoyar al San Pablo. El choque de mañana será uno de los desplazamientos más atractivos de la temporada para los burgaleses, que viven los encuentros ante Surne Bilbao Basket como una suerte de derbi entre dos aficiones que mantienen una gran relación.

Por su parte, Bruno Savignani destaca el apoyo que muestra la afición a su equipo. «Estamos contentos de tenerlos a nuestro lado ahí, empujándonos y dándonos fuerzas, pero sabemos lo complicada que es esta liga y jugar fuera de casa», recalcó el dirigente brasileño.

