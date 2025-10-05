El San Pablo Burgos arranca la temporada con un contundente triunfo ante Bàsquet Girona Los burgaleses brillan en su regreso a la Liga Endesa, rompiendo el partido con un parcial de 18-0 y desatando la euforia de su afición en el Coliseum

Jugadores del San Pablo Burgos y del Bàsquet Girona en el primer partido de temporada en el Coliseum

BURGOSconecta Burgos Domingo, 5 de octubre 2025, 12:07 Comenta Compartir

El Recoletas Salud San Pablo Burgos inició la nueva temporada de la Liga Endesa con el pie derecho, logrando su primer triunfo ante Bàsquet Girona en un emocionante debut. El equipo dirigido por Bruno Savignani ofreció un rendimiento colectivo sobresaliente, rompiendo el partido en el tercer cuarto con un parcial demoledor de 18-0, lo que permitió sellar un triunfo que hizo vibrar a toda la afición en el Coliseum, en el mejor arranque posible de esta segunda etapa en la máxima categoría del baloncesto español.

San Pablo Burgos Jón Axel Gudmundsson (13), Jhivvan Jackson (17), Leo Meindl (18), Jermaine Samuels Jr (9) y Luke Fischer (9) –cinco inicial– Raul Neto (7), Gonzalo Corbalán (13), Dani Díez (7), Pablo Almazán (-), Yannick Nzosa (2), Silvio De Sousa (2), Sergi García (-). Terminó eliminado por cinco faltas personales Jón Axel Gudmundsson 97 - 79 Bàsquet Girona Derek Needham (3), Mark Hughes (8), Otis Livingston II (13), Martinas Geben (2) y Sergi Martínez (5) –cinco inicial– Maxi Fjellerup (), Pep Busquets (26), Guillem Ferrando (-), Pepe Vildoza (5), Juan Fernández (11), Nikola Maric (2), Mindaugas Susinskas (4), Sander Hollanders (-). Terminó eliminado por cinco faltas personales Martinas Geben Cuartos: 22-16; 27-25; 27-12; 21-26

Árbitros: Antonio Conde, Joaquín García González e Iyán González Gálvez

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de Liga Endesa disputado en el Coliseum ante 8579 espectadores. El encuentro estuvo parado durante un par de minutos en el último cuarto por el arreglo de una red

Desde el inicio, los burgaleses marcaron el ritmo del encuentro. Tras un comienzo equilibrado (8-3), el equipo local, impulsado por el calor de su afición, consiguió su máxima renta inicial de ocho puntos (14-6), cerrando el primer cuarto con 22-16, pese a la reacción de Girona con un parcial de 0-6.

En el segundo cuarto, el Recoletas Salud San Pablo Burgos seguía imponiendo su estilo de juego coral, aumentando la ventaja primero a nueve puntos (27-18) y luego hasta diez (39-29). Girona, con Pep Busquets al frente, intentaba recortar distancias, pero los locales mantenían la delantera al descanso con 49-41.

El tercer cuarto se convirtió en el momento decisivo. Tras un intercambio de canastas inicial (58-51), el equipo burgalés intensificó su defensa y desplegó un juego brillante que culminó con un parcial de 18-0, llevando la diferencia hasta los 25 puntos (76-51) antes del final del periodo (76-53).

En el último cuarto, los locales no bajaron el ritmo y ampliaron su ventaja hasta los 26 puntos (84-58). Los intentos de Girona por acercarse en el marcador (84-64) fueron neutralizados por un tiempo muerto estratégico de Savignani. Así, el Recoletas Salud San Pablo Burgos manejó con tranquilidad los últimos minutos, cerrando el partido con un contundente 97-79, mientras la afición coreaba: «¡Burgos es ACB!».

El próximo compromiso del equipo burgalés será ante el Surne Bilbao Basket, el domingo 12 de octubre a las 18:00 horas en el Bilbao Arena.