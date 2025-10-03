Recoletas Salud, nuevo patrocinador principal del San Pablo Burgos

BURGOSconecta Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 10:27 Comenta Compartir

El San Pablo ya tiene nuevo patrocinador principal. El cuadro burgalés regresará a la Liga Endesa este próximo fin de semana con la denominación oficial Recoletas Salud San Pablo Burgos, después del acuerdo alcanzado entre ambas entidades. Una colaboración que se extiende ya desde hace una década y que en esta ocasión da un paso al frente, al convertirse la empresa sanitaria en el patrocinador principal del primer equipo.

El acuerdo de patrocinio fue presentado este jueves por el presidente del San Pablo Burgos, Félix Sancho; el director general de Hospitales de Recoletas Salud, Roldán Rodríguez; y la directora gerente de Recoletas Salud Burgos, Pilar Gómez; además de los jugadores y el cuerpo técnico del primer equipo burgalés.

Antes de la comparecencia, todos los asistentes al acto posaron en las puertas del centro hospitalario para formalizar el acuerdo con una fotografía de familia previa al comienzo a la temporada 2025/26 de Liga Endesa acb.

En este sentido, la directora gerente de Recoletas Salud Burgos, Pilar Gómez, destacó la trayectoria conjunta del San Pablo y Recoletas. «Llevamos una década de la mano del San Pablo Burgos. Este es un paso importante, donde demostramos que Recoletas Salud tiene un gran compromiso con el deporte burgalés, convirtiéndonos en el patrocinador principal del equipo».

«Durante estos diez años, las dos instituciones hemos ido creciendo en paralelo. El San Pablo Burgos nos ha hecho muy felices a todos, primero con los títulos internacionales, y después demostrando un esfuerzo y un tesón para volver a la máxima categoría. Por parte de Recoletas Salud, hemos conseguido sumar al hospital tres centros nuevos en Burgos, hemos traído la cirugía robótica y quirófanos de última operación, entre otras novedades»., explicó Gómez.

También el director general de Hospitales de Recoletas Salud, Roldán Rodríguez, alabó la labor de Recoletas Salud en la ciudad: «El trabajo que hace Recoletas Salud aquí en Burgos, que hace Pilar, es muy intenso. Somos una empresa de personas para personas, con el espíritu de una empresa familiar, que creo que tiene mucha similitud con el propio club».

«Desde una ciudad relativamente pequeña, toca competir con unos valores sanos, apoyados en el esfuerzo, en el trabajo duro, en la fe y en nunca rendirse para intentar ganar y estar a la altura de otros rivales de ciudades más grandes», a lo que agregó: «La unión de Recoletas Salud con el San Pablo Burgos tiene mucho sentido».

Por su parte, Félix Sancho recordó que «desde el principio, ellos nos acogieron en su seno con un patrocinio que para nosotros era muy importante. Durante estos diez años, han estado a nuestro lado y, año a año, han ido creciendo aquí en la ciudad, una progresión paralela entre ellos y nosotros».

Así, Sancho reconoció que «personalmente, tenía la ilusión de que fuera Recoletas Salud quien nos patrocinase. Había más opciones, pero esta era una manera de cerrar el círculo, ya que llevábamos muchos años juntos. Ellos están haciéndolo muy bien en Burgos y se han posicionado como una de las grandes empresas de la salud privada en España».

