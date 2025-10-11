BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Mirandés no pasó del empate en Mendizorroza. CD Mirandés

El Mirandés no pasa del empate, aunque estrena su casillero de puntos en Mendizorroza

Palomares sostuvo al conjunto jabato con varias paradas de mérito ante un Leganés que llevó la iniciativa en el juego, aunque el elenco de Fran Justo tuvo buenas opciones para marcar, como un remate de Salim al palo

Mario Lera. ADG.

Vitoria (Álava)

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:41

Comenta

El Mirandés no pudo pasar del 0-0 en un duelo intenso y equilibrado en Mendizorroza, aunque, al menos, logró puntuar por primera vez en su exilio de Mendizorroza. Palomares sostuvo al conjunto jabato con varias paradas de mérito ante un Leganés que llevó la iniciativa en el juego, aunque el elenco de Fran Justo tuvo buenas opciones para marcar, como un remate de Salim al palo.

Mirandés

Palomares; Juan Gutiérrez, Martín Pascual, Córdoba; Hugo Novoa, Marino (Thiago, min. 70), Bauzá (Álex Cardero, min. 84), Barea, Pablo Pérez; Salim (Alberto Marí, min. 70) y Petit (Eto'o, min. 64).

0

-

0

Leganés

Soriano; Lalo, Ignasi Miquel, Marvel (Franquesa, min. 88); Rubén Peña, Duk (Óscar Plano, min. 64), Diawara, Guirao (Melero, min. 72), Naim (Pauwels, min. 88); Juan Cruz y Miguel (Diego, min. 64).

  • Árbitro Palencia Caballero (Comité vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Barea, Marino, Hugo Novoa, Martín Pascual, Juan Gutiérrez y Eto'o, y al visitante Duk.

  • Campo Mendizorroza. 2.863 espectadores.

El partido empezó movido. Apenas habían transcurrido unos segundos de juego cuando Juan Cruz filtró un pase medido a Miguel, cuyo disparo cruzado encontró la mano salvadora de Palomares.

El equipo pepinero dominó en el arranque, controlando el balón ante un Mirandés replegado, con su habitual línea de tres centrales. Los pupilos de Fran Justo intentaban realizar una presión alta, pero el Leganés salía con solvencia desde atrás. Con el paso de los minutos, el cuadro rojillo comenzó a asentarse y a ganar metros, sobre todo por los costados, con Hugo Novoa y, especialmente, Pablo Pérez como protagonistas.

La ocasión más clara para el conjunto jabato en el primer tiempo llegó tras una gran jugada del propio Pablo Pérez, que conectó con Salim por la izquierda. El pase atrás del futbolista cedido por el Atlético dejó solo a Bauzá dentro del área, pero mandó el balón por encima del larguero con todo a favor para marcar.

Una falta de Duk complicó por el bote a Palomares, que no pudo retener el esférico, y Guirao no supo aprovechar el balón suelto. Los últimos minutos de la primera mitad fueron intensos, con tarjeta, en apenas cinco minutos, para Hugo Novoa, Martín Pascual y Juan Gutiérrez.

El segundo tiempo comenzó con la mejor ocasión del partido. Salim recibió un balón que ganó por arriba Petit, y su golpeo en el interior del área se estrelló en el palo derecho de la meta de Soriano. A partir de ahí, el partido entró en una fase más espesa.

El Leganés respondió con un disparo de Juan Cruz que rozó el poste. Y más tarde Diawara generó peligro con una maniobra dentro del área que acabó en el lateral de la red.

El tramo final fue de resistencia del conjunto jabato. El conjunto pepinero, más entero físicamente, buscó el gol, aunque el Mirandés supo defenderse con acierto y dejar la portería a cero por primera vez en la actual campaña. Y aún tuvo una última llegada en las botas de Pablo Pérez, pero su disparo alto reflejó el cansancio acumulado.

Ceuta será la siguiente cita para el equipo de Fran Justo, que sigue sin ganar en casa pese a haber sumado ya el primer punto.

