El Plantío, un fortín ante el Real Valladolid El conjunto pucelano apenas ha conseguido resultados positivos en sus visitas al estadio del Burgos

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 10 de octubre 2025, 06:12 Comenta Compartir

Semana de derbi castellano a orillas del Arlanzón. Burgos CF y Real Valladolid se verán las caras el próximo domingo a partir de las 18:30 horas en El Plantío, un estadio erigido como un fortín en cada visita del Real Valladolid al cuadro blanquinegro.

Y es que, al conjunto pucelano se le ha atragantado históricamente jugar en el feudo blanquinegro. En total, los vallisoletanos han visitado al Burgos CF en 10 ocasiones en competición oficial, y el balance ha sido muy positivo para los blanquinegros, con un total de seis victorias, tres empates y una única derrota.

El primer derbi en Burgos se vivió en la temporada 61/62 en Segunda División. Aquel encuentro, disputado en el antiguo estadio Zatorre, acabó con victoria por la mínima del Burgos CF (1-0).

Tras ese choque inicial, hubo que esperar varios años para que ambos equipos volvieran a encontrarse en competición oficial, de nuevo en Segunda División y ya en El Plantío. Los primeros derbis disputados en el nuevo estadio del Burgos se cerraron con sendos empates a uno y a dos en las temporadas 66/67 y 67/68, respectivamente.

Ya la temporada siguiente, el Real Valladolid firmó la única victoria cosechada en Segunda División en El Plantío. Una victoria por 1-2 que, sin embargo, no ha vuelto a repetirse en la categoría de plata del fútbol español.

A partir de ahí, entre finales de los 60' y los 70', el Real Valladolid jugó otros cuatro derbis en Burgos, con tres victorias para el conjunto blanquinegro, alguna de ellas por goleada, y un empate a 1 en la primera jornada de la 75/76.

La crisis en la que entró años después el Burgos CF derivó en su desaparición, lo que motivó que hubiera que esperar más de 40 años para vovler a vivir un derbi entre el cuadro blanquinegro y el primer equipo del Pucela -no así con el filial- a orillas del Arlanzón.

Aquello sucedió en la cuarta jornada de liga de la temporada 21/22, en un partido marcado a fuego en la historia reciente del club. No en vano, se trataba de la temporada de regreso al fútbol profesional y supuso la primera victoria de la campaña para el Burgos CF de Julián Calero, que acabó goleando al Pucela (3-0) con un gol de Pablo Valcarce y un doblete de Juanma.

A pesar de aquella derrota, el Real Valladolid acabó esa temporada ascendiendo a Primera, y hubo que esperar otros dos años para que ambos equipos volvieran a verse las caras en El Plantío en un partido que acabó con victoria local gracias a un tempranero gol de Ander Martín (1-0).

Ese fue el último derbi en competición oficial disputado en tierras burgalesas hasta la fecha, pero a él hay que añadirle el amistoso disputado el pasado mes de agosto, que acabó empatando el Real Valladolid en la prórroga (2-2). Tres años antes, otro amistoso entre ambos acabó con 0-0.

Con el Real Burgos

Con todo, la historia de los derbis castellanos en El Plantío tiene otro protagonista, como es el Real Burgos, que durante dos décadas tomó el testigo del Burgos CF en el fútbol profesional.

El conjunto rojipardillo también recibió al Real Valladolid en cuatro ocasiones, tanto en Primera División como en Copa del Rey, con resultados dispares. En la 90/91, en Primera, la victoria cayó del lado pucelano (0-1), pero un año después, el Real Burgos se tomó la revancha con otra victoria por la mínima (1-0).

En el caso de la Copa del Rey, las dos visitas del Real Valladolid al Real Burgos se saldaron con victorias visitantes en las temporadas 86/87 y 92/93.

Temas

Real Valladolid Club de Fútbol