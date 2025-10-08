Mario González: «Los derbis se ganan»

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:57 Comenta Compartir

El de este fin de semana no será un partido cualquiera para Mario González, que vivirá su primer derbi frente al Real Valladolid con la camiseta del Burgos CF. Así lo ha reconocido el propio delantero burgalés en rueda de prensa, recordando haber vivido «muchos derbis» en otros equipos a lo largo de su carrera, pero asegurando que este es «especial».

Y es que, a pesar de ser un «partido más», en el que los puntos valen lo mismo, jugar contra el «eterno rival» siempre aporta un aliciente extra para alguien que ha mamado sentimiento blanquinegro desde niño. El mensaje por su parte es claro: «los derbis se juegan y se ganan».

Además, ha insistido, se trata del «mejor partido posible para quitarse el mal sabor de boca» que dejó la derrota del pasado sábado en Huesca. Una derrota que, a juicio de Mario, supuso un duro golpe. «No fue nuestro mejor partido, pero no fue un mal partido. De hecho, estuvimos bien y lo controlamos», pero «nos faltó ser un poco más dañinos a nivel ofensivo» y «en dos acciones nos metieron dos goles». El último, de hecho, cuando el choque ya enfilaba su final, cuando más duele la derrota.

En todo caso, ese choque ya es pasado y ahora toca centrarse en el Real Valladolid, un equipo que Mario describe como «rival directo» de aquí a final de temporada. «Podemos luchar de tú a tú» contra el Pucela, a pesar de que se trata de un recién descendido y de que es uno de los favoritos para volver a Primera, ha señalado el de Villarcayo.

De hecho, ha recordado, el conjunto vallisoletano llegará a Burgos en un momento algo complicado. «Empezaron muy bien, concediendo muy poco y sacando mucho provecho de lo que tienen arriba, pero han perdido un poco esa solidez. Debemos aprovechar esa circunstancia y defender bien las situaciones de centro lateral, porque ahí son fuertes. Tenemos que ser intensos y agresivos para que tengan las menores opciones posibles de jugar», ha analizado Mario.

En este sentido, el delantero ha insistido en que el equipo está «bien». «Hay que hacer una valoración positiva. Evidentemente podríamos tener algún punto más», pero «la categoría está muy apretada y todos van a tener que sufrir mucho para sacar puntos», ha afirmado.

En busca de su mejor versión

Por su parte, y ya en el plano personal, Mario ha asegurado estar trabajando para llegar a su mejor nivel. «Mi prioridad desde que llegué ha sido ponerme a tono. Físicamente todavía estoy a falta de encontrar el punto álgido, pero los números empiezan a ser mejores y estoy más cerca de mi mejor versión».

Una versión que confía en alcanzar en breve mientras va ganando peso en el equipo. De hecho, en Huesca disfrutó de su primera titularidad, y las sensaciones fueron «buenas», más allá de que al equipo le costó trenzar juego ofensivo.

A este respecto, ha insistido, «lo importante es participar y aportar», sea cual sea el rol o el contexto, ya sea como único punta o en la dupla con Fer Niño, con el que ya ha compartido minutos con buenas sensaciones. «Somos diferentes, pero compatibles» y la doble punta «puede ser una buena opción durante la temporada», ha concluido.

