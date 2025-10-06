El Burgos CF y el Mirándes ya conocen a sus primeros rivales en la Copa del Rey La primera fase de la Copa del Rey deja dos derbis regionales. El Burgos CF se enfrentará al Tordesillas y el Mirandés al Astorga

El sorteo de la Copa ha deparado un doble derbi regional entre Atlético Tordesillas - Burgos CF y Atlético Astorga -CD Mirandés en las dos eliminatorias de la primera fase de la Copa del Rey Mapfre para los dos equipos burgaleses de la Liga HyperMotion. Esta eliminatoria se va a disputar entre los días martes 28 y el jueves 30 de octubre en el campo del rival de menor división.

Mientras el Tordesillas es un equipo de la Tercera RFEF, el Astorga ascendía a Segunda Federación como campeón del grupo octavo. En ese ascenso le acompañaba también el filial burgalesista. Ambos clubes disputan la liga del primer grupo de la Segunda RFEF.

El Tordesillas

El partido ante el Atlético Tordesillas se va a disputar en el campo de Las Salinas. Un recinto que algunos burgalesistas ya conocen, dado que el filial del Burgos CF se impuso en la fase regional a los vallisoletanos, lo que le permitió jugar la final ante el CD Castellonense y ascender a segunda Federación.

En la actualidad, el equipo vallisoletano disputa la liga del Grupo VIII de la Tercera RFEF. Esta temporada ha perdido a buena parte de la plantilla que le llevó a jugarse el ascenso hasta el último momento en la campaña anterior. Muchos de esos futbolistas van pasado a engrosar las filas del Palencia CF y otros equipos de la tercera Federación castellano y leonesa.

Y disputa sus partidos en el campo de fútbol, las Salinas. La temporada pasada se jugó el ascenso a la segunda Federación con el Burgos Promesas. El filial burgalesista se impuso en la fase regional a los vallisoletanos postre fue quien ascendió otra superar al Club Deportivo Castellonense.

Tordesillas y Burgos CF protagonizaron en la temporada 2010-11 uno de los partidos más épicos del equipo blanquinegro. Necesitaba un empate para clasificarse para la fase de ascenso a Segunda B. Aquel El Burgos entrenado por el mirandés Julio Bañuelos no terminaba de carburar e incluso el Tordesillas se adelantó en el marcador. Cuando agonizaba el partido Troiteiro marcó el mejor gol de toda la historia en la Tercera División, dejando sentados a tres defensas vallisoletanos a falta solo de dos minutos para el final. El equipo logró el objetivo

Atlético Astorga

Por su parte, el CD Mirandés visitará al Atlético Astorga. Los maragatos consiguieron el ascenso a la segunda Federación la temporada pasada como campeones del grupo octavo de tercera Federación en el ámbito de Castilla y León. Esta semana precisamente disputan contra El Burgos B su partido de liga regular y se enfrentaron a los mirandeses en el campo de la Eragudina.

Los leones mantienen a 13 jugadores de la campaña anterior, entre los que destacan Cabral, Ivi Vales, Jony Lopes o Ceinos. Además, ha incorporado a una cara conocida de clubes burgaleses, como es la de Cascajo, portero que jugó con la andina el curso pasado.

En ambos partidos, los entrenadores del Burgos CF, y CD Mirandés, aprovecharán para dar minutos a los futbolistas que han tenido menos oportunidades a lo largo del campeonato de liga regular.