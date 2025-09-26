Ramis: «El domingo tenemos el reto de regalarle una victoria a nuestra afición»

BURGOSconecta Burgos Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:39 | Actualizado 12:54h. Comenta Compartir

Luis Miguel Ramis, técnico del Burgos CF, horas previas a las disputa del encuentro que enfrentará a su equipo con el Málaga CF, hace balance del estado de su plantilla: «Marcelo, Chapela y Mollejo no están disponibles. El más cercano a volver con el grupo es Mollejo, porque los otros dos tienen unas lesiones más complicadas, que tardan más en recuperarse. Por otro lado, estamos pendientes de la evolución de Curro. Está mucho mejor, pero aún así, todavía no hemos tomado una decisión sobre si va a participar el domingo. El resto están todos bien».

El cuanto al rival que tendrán enfrente, Ramis apunta las similutudes entre ambos conjuntos: «El Málaga tiene alguna similitud con nosotros, sobre todo, en fase ofensiva. Es un equipo que tiene las ideas claras y una forma de jugar muy marcada. Pese a que no ha obtenido buenos resultados en los últimos partidos, el Málaga es un equipo muy reconocible en su juego y que ha competido bien en estos últimos choques».

El técnico recuerda el empate en la pasada jornada ante el Granada en El Plantío y descarta que ese mal resultado fuese por «falta de intensidad», sino por que «a veces, no nos salen las cosas como nos gustarían, pero trabajamos día a día en mejorar estos aspectos. No somos perfectos, pero buscamos un equipo dinámico y que, a la vez, sea ordenado, pero no es fácil. Aún así, somos capaces de hacer todo lo que trabajamos y eso nos acerca más a la victoria».

El filial

Ramis no olvida a los jugadores del filial y con toda seguridad contará con ellos, ya que la temporada es muy larga: «Lo he hablado con estos jugadores y les he dicho que iban a tener opciones de debutar. En el fútbol se dan muchas circunstancias y muchas oportunidades y tienen que saber aprovecharlas».

Entre todos estos jugadores, el técnico ha querido destacar Fermín, un futbolista que«salta al terreno de juego y, ya no es que ponga el centro que pone, que es muy bueno, es que es casi más importante la personalidad que demuestra jugando por fuera para buscar superioridad, algo que hemos entrenado, para ya luego poner ese balón que significa la asistencia del empate. Es un chico inteligente, que quiere, que tiene personalidad y que está muy agradecido, como el resto de sus compañeros».