Ramis: «Este equipo tiene alma competitiva y hoy ha tenido premio a su esfuerzo» El técnico del Burgos CF valora la victoria ante la Real Sociedad B como «un triunfo trabajado y de rigor», destaca la portería a cero y ensalza el papel de El Plantío en el tramo final del partido

Natalia Sáez Ursúa Burgos Sábado, 25 de octubre 2025, 21:55

El Burgos CF volvió a saborear la victoria en El Plantío tras imponerse por la mínima (1-0) a la Real Sociedad B en un encuentro exigente y muy trabajado. El conjunto blanquinegro selló los tres puntos gracias a un penalti transformado en los minutos finales, que premió la constancia de un equipo sólido y disciplinado.

Tras el partido, Luis Miguel Ramis destacó la importancia de un triunfo «muy serio y de mucho rigor» ante un rival que, pese a su posición en la tabla, «es muy dinámico, muy enérgico y te castiga durante los 90 minutos».

«Hemos estado mejor con balón en la primera parte«, sin embargo durante la segunda parte,» algo más precipitados«. Pero el entrenador del Burgos CF se mostró contento con el trabajo de su equipo, »al final hemos concedido poco y trabajado bien el partido«. Pero también aclara que, »quizás podía haber terminado en empate, porque la Real también ha hecho méritos, pero hemos sido constantes y no hemos regalado nada», valoró el técnico.

Ramis quiso rebajar la percepción de altibajos entre la victoria en Cádiz y el triunfo ante el filial txuri-urdin. «No estoy de acuerdo en que haya tantas diferencias. Los partidos son distintos, los rivales también«. Lo que sí aclara es que, »en casa nos cuesta a veces tener más fluidez, pero el equipo mantiene su identidad, serio, riguroso, honesto y trabajador», explicó.

Portería a cero y crecimiento individual

El técnico se mostró especialmente satisfecho por volver a dejar la portería a cero tras seis partidos encajando. «Era uno de los retos, dejar la portería a cero, te recarga de energía y te da credibilidad en lo que haces», señaló.

También tuvo palabras de elogio para David González, autor del tanto decisivo, «David es muy importante para nosotros. Tiene talento entre líneas y cada vez soporta mejor las cargas del partido». También destaca que, «el año pasado en el minuto 60 ya no le daba, y hoy ha vuelto a completar los 90 minutos a gran nivel», apuntó Ramis, destacando su progresión y la confianza del grupo en él.

«El Plantío nos da energía»

El técnico alabó igualmente el papel de la afición burgalesa, que apretó en los momentos decisivos, «Es un gustazo jugar en casa, la grada siempre responde si nosotros también lo hacemos». Ramis se mantuvo seguro en su equipo y en su afición, «este equipo tiene alma competitiva y táctica, y cuando jugamos aquí nos apoyamos mucho en la energía que transmite El Plantío», señaló.

Pensando ya en la Copa

Ramis cerró su comparecencia mirando al próximo compromiso copero, en apenas tres días, «el martes cambiaremos el chip, pero estoy seguro que participarán jugadores del fondo de plantilla y algunos del filial, porque venimos de un esfuerzo grande y habrá que rotar«. Por ello no supone que el equipo no se tome la Copa enserio, señaló el entrenador del Burgos CF, »nos tomamos la Copa en serio, con humildad y respeto hacia el rival, pero con la obligación de demostrar nuestra superioridad», explicó.

Con esta victoria, el Burgos refuerza su confianza y afronta una semana intensa con la satisfacción de haber recuperado su mejor versión en casa.