Ramis: «Hemos madurado bien el partido y aprovechado nuestras oportunidades» El técnico destaca la mejora del equipo en la segunda mitad, el aporte de los jugadores de rotación y la importancia de mantener la concentración para seguir sumando puntos

Ramis en Mendizorrotza en el encuentro entre el Mirandés y el Burgos

Natalia Sáez Ursúa Burgos Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:42 Comenta Compartir

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF, valoró de manera positiva la actuación de su equipo tras la victoria lograda en el último encuentro, aunque reconoció áreas de mejora, especialmente en la primera mitad del partido.

«Nosotros no fuimos un equipo extremadamente dominador, pero sí buscábamos tener más peso con balón y ser más precisos en nuestras combinaciones. Teníamos que haber encontrado más juego y no lo conseguimos del todo en la primera parte», explicó Ramis en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico destacó que, a pesar de los ajustes, el equipo logró madurar el partido en la segunda mitad. «Hemos crecido en circulación, en la altura de la circulación, y hemos encontrado más situaciones de peligro, amenazando la espalda del rival. La segunda parte ciertamente fue mejor y supimos madurar el partido», apuntó.

Ramis también subrayó la importancia de mantener la portería a cero y aprovechar las oportunidades generadas. «Somos buenos en ciertos aspectos, y si llevamos esos aspectos al límite, podemos aprovechar las situaciones para ganar los partidos, como ha sucedido hoy», dijo.

El entrenador se refirió al rendimiento de los jugadores que entraron desde el banquillo, especialmente a Mario, autor de dos goles. «Mario es un jugador muy maduro, que entrena con mucha persistencia y nunca cede. Hoy ha tenido su recompensa y ha aportado mucho al equipo», señaló Ramis, quien destacó la importancia de la implicación de todos los integrantes de la plantilla.

Sobre la efectividad del equipo, Ramis reconoció que el Burgos está convirtiendo la mayoría de sus ocasiones, pero advirtió sobre la necesidad de mantener los pies en el suelo. «Solo se pueden conseguir resultados manteniendo la concentración, trabajando bien y aprovechando la confianza que tenemos en el área rival», afirmó.

Finalmente, el técnico resaltó la filosofía de trabajo del equipo: «Este es un equipo que no vais a ver nunca que asome la cabeza. Es de mucho trabajo diario, de sensatez y respeto, y todos los jugadores se sienten importantes para conseguir los resultados».

Con esta victoria, el Burgos CF suma puntos valiosos y sigue consolidando su identidad de equipo sólido y equilibrado, capaz de crecer durante los partidos y de aprovechar las oportunidades que genera en ataque.