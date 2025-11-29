BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Miguel Ramis no pudo sentarse en el banquillo del Alfonso Murube. BC

Ramis: «Hemos hecho 35 minutos muy flojos»

El entrenador del Burgos CF reconoce que su equipo no ha estado a la altura en el primer tiempo

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

Cuando se juega mal, lo habitual es caer derrotado. Eso es precisamente lo que le ha pasado hoy al Burgos CF en Ceuta, donde, en palabras de su entrenador, Luis Miguel Ramis, no ha hecho un buen partido. Lejos de ello, ha reconocido, el equipo ha firmado «35 minutos muy flojos».

En este sentido, el técnico catalán, que ha tenido que ver el partido desde la grada por la roja que vio en el partido frente al Racing de Santander, ha sido muy crítico con el juego del equipo en la primera mitad.

«Hemos estado muy flojos, sobre todo en intensidades defensivas. El mejor reflejo es el del gol, en el que no hemos presionado bien, no hemos llegado a tocar, ellos han progresado y hemos permitido que llegasen hasta el área pequeña». Demasiadas facilidades ante un equipo que toca bien, como es el Ceuta.

Mejor, pero insuficiente, en la segunda parte

Eso sí, el propio Ramis ha reconocido que el Burgos ha mejorado tras el descanso. «Hemos intentado cambiar el esquema en la segunda parte y nos ha ido mejor, porque hemos ganado en intensidad de movimientos hacia adelante. Recuperábamos la pelota a otra altura y hemos tenido dos ocasiones, una de ellas muy clara», para haber podido empatar, pero la pelota no ha entrado, ha defendido.

Ver 38 fotos

A este respecto, además, ha restado importancia a las bajas que presentaba el equipo. «Éramos los suficientes como para haber hecho muchas más cosas bien, que las hacemos, sobre todo en el aspecto defensivo», un ámbito clave, ya que «cuando defendemos mejor, atacamos mejor».

Ahora, en todo caso, toca hacer borrón y cuenta nueva. Y ramis, que se perderá también el próximo choque, tiene clara la fórmula. «Debemos crecer mucho más de manera más constante».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un joven en una agresión en el centro de Burgos
  2. 2 Testigos del tiroteo en Burgos: «Es algo que nunca esperas ver»
  3. 3 Las monjas cismáticas de Belorado en el calabozo: «Que te hagan la foto con la regla detrás%u2026no imaginas que te va a pasar»
  4. 4 Herida y atrapada en el interior de su vehículo en un accidente en Burgos
  5. 5 Pucheras al fuego, la tradición gastronómica que convierte a un pueblo de Burgos en capital del sabor en Las Merindades
  6. 6 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 28 de noviembre
  7. 7 Las puertas de Antonio López se abren al público en la catedral de Burgos
  8. 8 El vínculo mágico entre la catedral de Burgos y la de Colonia
  9. 9 La Reina Sofía preside el lunes en Burgos la entrega de los premios Evolución y Emiliano Aguirre de Fundación Atapuerca
  10. 10 De un pueblo de Burgos a Buenos Aires: el insólito viaje de un retablo del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Ramis: «Hemos hecho 35 minutos muy flojos»

Ramis: «Hemos hecho 35 minutos muy flojos»