La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros
Luis Miguel Ramis en El Molinón durante el encuentro disputado entre el Real Sporting de Gijón y el Bugos CF Luis Manso/ Factoría 9

Ramis: «Por momentos todavía no nos creemos lo que somos capaces de hacer»

El técnico blanquinegro celebra la victoria ante el Sporting destacando la efectividad del Burgos y la capacidad del equipo para dominar y defender en El Molinón

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:28

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo tras el triunfo por 2-3 en El Molinón, «Hemos tenido una primera parte en la que fuimos superiores, con buen control del balón y generando ocasiones claras. En cambio, en la segunda parte el técnico blanquinegro no se sintió tan seguro, «La segunda parte fue más complicada, ellos presionaron más y surgieron situaciones de transición que tuvimos que manejar. Aun así, el equipo supo rehacerse y mantener la efectividad en los momentos clave».

Ramis destacó la capacidad de su equipo tanto para atacar como para defender: «Por momentos todavía no nos acabamos de creer que somos capaces de dominar partidos en grandes estadios, pero hoy lo hemos visto. Se siente encantado con todos sus jugadores,«Tenemos jugadores de calidad para llevar el peso del encuentro, generar ocasiones y hacer gol. También somos capaces de defender bien cuando es necesario, y eso nos da equilibrio».

Sobre la estrategia y los cambios en la segunda mitad, Ramis explicó: «Hicimos ajustes para reforzar las bandas y ganar consistencia defensiva. Con ese cambio de táctica querían, «Recuperar el control con balón, mantener la verticalidad y aprovechar los espacios a la espalda de su defensa. Todos los cambios tuvieron el objetivo de rehacernos y mantener la ventaja, y el equipo respondió bien».

El técnico también valoró al rival: «El Sporting es un equipo intenso, con jugadores talentosos y de mucha categoría. Es un equipo que será consistente durante la temporada, y hoy nos exigió mucho. Por eso, el triunfo tiene un gran valor«.

Además, se reafirma en que, «Sabemos que los goles que hicimos en la primera parte nos dieron confianza, pero también tuvimos que sostener la ventaja y cerrar el partido».

Finalmente, Ramis destacó el esfuerzo y la mentalidad del grupo: «Estamos contentos por el esfuerzo de los jugadores y por cómo han respondido a las situaciones adversas. Cada partido nos ayuda a ganar credibilidad a nivel colectivo y a seguir creciendo como equipo. Aunque, también deja claro que: «Seguimos trabajando con humildad para enfrentar grandes escenarios y mantener esta mentalidad ganadora».

