Ramis: «Hemos mostrado mucha alma y mucho corazón porque el partido era dificilísimo»

Ruth Rodero Burgos Sábado, 15 de marzo 2025, 19:05 Comenta Compartir

Tras el final de infarto en el Cartagonova, Luis Miguel Ramis reconocía en sala de prensa que tenían «muy claro que el partido iba a ir por estos derroteros». «El favoritismo a veces se instala y no es real. No digo que los jugadores se hayan confiado, pero el ambiente es algo más frío, el rival está más desenfadado por la situación que tienen y eso hace que aumenten los niveles de responsabilidad. Llevamos también muchos partidos a los que estamos llegando habiendo entrenado solo un día, con semanas muy cortas y más que imprecisos, que lo hemos estado, he visto al equipo cansado», reconocía el técnico blanquinegro.

A pesar de esto, Ramis aseguraba estar «contento por los puntos» y porque el equipo ha mostrado «mucha alma y mucho corazón porque el partido era dificilísimo». El ambiente generado en torno al partido contra el colista parecía indicar que los puntos serían fáciles de conseguir, algo que ha afirmado «es un error». «Estamos viendo que equipos que estamos en la zona baja estamos sacando puntos contra los equipos de arriba, que supuestamente eran invencibles y que se iban a distanciar mucho más. Y eso no es así. Hay muchísima igualdad y los puntos que tienen los equipos que están abajo a día de hoy, estén más o menos descolgados, son producto de no tener continuidad y estar muchas jornadas sin sumar. Cuando te das cuenta y quieres reaccionar estás a demasiada distancia», indicaba.

«Nosotros hemos tenido más continuidad, pero cuando afrontas este tipo de partidos, en cualquier circunstancia son muy difíciles, porque el rival lleva mucho tiempo sin ganar, quiere ganar, tiene su orgullo, el entrenador y los jugadores lo han demostrado, juegan bien al fútbol, son un buen equipo, pero el problema no es de hoy, por lo tanto, a un partido puede pasar cualquier cosa y yo sabía que este partido era, para nosotros, peligrosísimo», repetía.

Tras la victoria, si algo tenía claro el entrenador era que suben puestos, algo importante dada la situación: «La liga va a estar extremadamente igualada hasta el final. Quedan muchísimo puntos en juego y coger una mala racha puede volver a meterte en problemas. Nosotros hemos respirado un poco, espero que esto nos dé confianza para el próximo partido que es otra vez muy pronto, el viernes, y lo que tenemos que hacer es descansar, saber que ganamos los partidos porque hacemos muchas cosas bien, nos faltan otras, pero, ahora mismo, esa brillantez no la estamos teniendo».

Temas

Segunda División