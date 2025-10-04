Ramis: «El partido estaba igualado y se decidió por pequeños detalles» El entrenador blanquinegro destacó la eficacia del Huesca en las pocas ocasiones y explicó la suplencia de Fer Niño por precaución ante molestias musculares

Natalia Sáez Ursúa Burgos Sábado, 4 de octubre 2025, 21:38

Tras la derrota del Burgos frente al Huesca, el entrenador del conjunto burgalés, Luis Miguel Ramis, ofreció sus impresiones sobre el encuentro, destacando la igualdad del partido y la incidencia de pequeños detalles en el resultado final.

«Ha sido un partido bastante parejo. En la primera parte contrarrestamos bien lo que quería el Huesca«. Sin embargo en la segunda parte, »hemos sido más profundos con balón, encontrando el último tercio con más claridad», señaló Ramis, quien apuntó que el equipo se sintió cómodo en la construcción del juego y que el desenlace se definió por la eficacia de los visitantes en las pocas ocasiones que generaron.

El técnico también se refirió al cambio táctico del Huesca, que pasó de una línea de cinco a una de cuatro, explicando que su equipo había trabajado previamente diferentes escenarios y que la modificación no los sorprendió.

Sobre la posibilidad de haber empatado, Ramis consideró que «lo más justo hubiera sido un empate. El partido se ha definido por la eficacia en cuanto se ha llegado al área«. Con esto aclara que »Ellos han estado más vivos en la primera acción del saque de banda y más eficaces en la segunda».

Ramis también explicó la suplencia de Fer Niño, quien arrastraba molestias en el isquiotibial: «No hay lesión, pero queríamos dosificarlo para que la molestia desaparezca y minimizar riesgos de lesión muscular».

Por último, se refirió a algunas decisiones arbitrales controvertidas: «En el primer gol del Huesca hubo un saque de banda que puede no ser reglamentario. Son situaciones que pueden influir en el marcador, pero hay que ceñirse a las reglas y respetar las decisiones del VAR y del árbitro».

Con estas declaraciones, Ramis reflejó un análisis mesurado del partido, reconociendo la igualdad sobre el terreno de juego y la necesidad de ser más resolutivos en los detalles que marcan la diferencia.