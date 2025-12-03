Ramis: «Queremos pasar de ronda»

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:54 Comenta Compartir

Intensa semana para el Real Burgos que este jueves, a las 21:00 horas, se enfrenta al Real Zaragoza, en la capital maña, en partido correspondiente a la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Cuatro días después, el lunes 8, a las 16:15 horas, se medirá al Albacete, en un nuevo encuentro del campeonato liguero.

Ante este complicado compromiso en Zaragoza, el técnico blanquinegro Luis Miguel Ramis adelanta cómo se encuentra la plantilla: «Chapela está ya haciendo trabajo de readaptación, en la última etapa antes de volver con el grupo, algo que esperamos seguramente para la semana que viene. A Sergio González le queda un poquito más, pero tampoco mucho, ya que su lesión no es grave. El resto están bien, salvo por las típicas molestias de cada semana, aunque habiendo partido mañana, tenemos que extremar las precauciones».

La expidición del Burgos CF viajará directo a Zaragoza «para jugar y volveremos en el mismo día, lo que aumentará el cansancio. Tenemos que medir al máximo las cargas. Por eso digo siempre que el equipo lo forman 23 y no 11, aunque en el caso de la Copa del Rey son 22, algo que es inexplicable. Tenemos también la limitación de fichas del filial, por lo que debemos controlar bien cuántos jugadores tenemos en campo con ficha B a la vez. Es un partido complejo en cuanto a gestión, pero, si pasamos, podremos jugar en nuestro campo, lo que supone un beneficio económico importante para el club» y añade, el técnico catalán: «Somos una plantilla que no diferencia entre jugadores según si tienen más o menos minutos. Consideramos importantes a todos y cada uno de ellos. En el fútbol profesional hay que estar lo más preparado posible en todo momento porque a todos les llega su oportunidad por unas o por otras. Esto va muy rápido y los jugadores tienen que entender que cada vez que se ponen la camiseta, tienen que sentir como que es su última oportunidad. Hay que aprovecharlas al máximo. La vida de un futbolista profesional puede cambiar en cinco minutos».

En cuanto al rival que tendrá enfrente en Burgos CF en el partido de Copa, Ramis avisa de que «El Zaragoza se ha desbloqueado. Son un buen equipo, pero no les salían las cosas y veían todo del revés. Con el nuevo entrenador han ganado en energía, confianza y orden. Ahora mismo, están en un buen momento y con una buena inercia, pese a seguir en la última posición. Es otra sensación distinta después de tres victorias seguidas. Nosotros también estamos en un buen momento. Tenemos que aprovechar nuestra posición en la clasificación y no pensar que es algo excepcional, tenemos que asentarnos en esas posiciones». «Ojalá podamos pasar de ronda, porque nos permitiría seguir compitiendo por nuevos objetivos. Firmo ahora mismo tener un fin de año con mayor carga de partidos si eso conlleva pasar de ronda. Aunque tenemos que seguir pensando en la liga, que es lo que nos da estabilidad a largo plazo».